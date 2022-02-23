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Рубрика: Культура

Премьера картины "Остров Буромского. Согревшие Антарктиду" состоится 25 февраля

Текст: Александр Борисов
25 февраля в Музее кино на ВДНХ состоится премьерный показ фильма "Остров Буромского. Согревшие Антарктиду". За судьбой каждого персонажа фильма кроется героическая история, которая стала частью мирового освоения Антарктики

"Антарктида - часть нашей планеты, которая всегда привлекала людей своей неизведанностью и непокоримостью, - сообщают организаторы мероприятия. - Ровно 65 лет назад советскими учеными-путешественниками был сделан самый большой в истории нашей планеты шаг по освоению этой части Земли - началась советская комплексная антарктическая экспедиция. И уже 13 февраля 1956 года открылась советская полярная станция "Мирный", которая стала площадкой для путешественников со всего мира для покорения Антарктиды. К очередной годовщине открытия полярной станции "Мирный" медиагруппа "Красный квадрат" выпускает научно-познавательный фильм "Остров Буромского. Согревшие Антарктиду", посвященный полярникам всего мира, которые не остановились перед лицом опасности и смерти в осуществлении своей мечты - познания Антарктики".

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За судьбой каждого персонажа фильма кроется героическая история, которая стала частью мирового освоения Антарктики. "В фильме повествуется о советских, российских, швейцарских, чешских и немецких полярниках, которые в разные годы приезжали на станцию "Мирный", - отмечают организаторы. - Некоторым из них так и не суждено было вернуться. Надпись на одном из памятников острова гласит: "Склоните голову сюда приходящие. Они отдали жизнь в борьбе с суровой природой Антарктики". В картине используется уникальная фото и видеохроника из личных архивов полярников, которая раньше не демонстрировалась на широких экранах. Зрители смогут увидеть подробности быта "покорителей Антарктиды", которые обычно остаются за пределами объектива телекамер, а также узнать о смертельных опасностях, которым подвергаются герои-полярники".

Напомним, что остров Буромского - необитаемый скалистый остров, расположенный всего в двух километрах от станции "Мирный". Он был открыт австралийскими учеными в начале ХХ века, однако получил название в честь погибшего и захороненного здесь советского капитан-лейтенанта Николая Ивановича Буромского. Имеет международный статус "Историческое место и памятник Антарктике №9".

Между тем Федеральное агентство "Россотрудничество", совместно с "Русской гуманитарной миссией" и Радио "Русская Арктика", приступило к реализации уникального гуманитарного проекта "Память Антарктиды". В принятой в 2020 году "Стратегии развития деятельности Российской Федерации в Антарктиде" подчеркивается приверженность России этому договору, но также констатируется несоответствие сегодняшнего уровня нашего влияния в этом полярном регионе статусу РФ и поставленным внешнеполитическим задачам. В этой связи важным фактором в отстаивании и укреплении российских позиций и интересов в Антарктиде способен стать именно гуманитарный аспект нашего присутствия на шестом континенте.

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