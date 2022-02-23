Президент Беларуси убежден в перспективах развития тракторостроения

Более 75 лет сходят с конвейера Минского тракторного завода прославленные машины, ставшие, по словам белорусского президента, одной из важнейших вех в истории отечественного машиностроения. С выпуском четырехмиллионного трактора BELARUS Александр Лукашенко поздравил 23 февраля многотысячный коллектив предприятия, сообщила пресс-служба главы государства.

Белорусский лидер напомнил, что первый миллионный трактор МТЗ был собран в ноябре 1972 года и тогда белорусский завод попал в тройку ведущих союзных предприятий, перешагнувших данный рубеж. "Второй миллион был собран за 12 лет, а еще через одиннадцать лет с конвейера сошел трехмиллионный трактор. К сожалению, следующего юбилея пришлось ждать долгих 27 лет. Но это было непростое время становления современной, независимой Беларуси", - пояснил Лукашенко.

При этом он дал высокую оценку приобретенному с годами колоссальному опыту конструкторам, инженерам и мастерам производства, выразив абсолютную уверенность и в перспективах дальнейшего развития одного из флагманов машиностроения. "На продукцию под брендом "БЕЛАРУС" сегодня огромный спрос во всем мире. Без наших тракторов невозможно обеспечить продовольственную безопасность планеты", - констатировал глава государства.

В поздравительном адресе он охарактеризовал коллектив МТЗ, как "сплав молодости и опыта", в котором соединены многолетние династии и традиции победителей, "современные знания и здоровые амбиции". Президент выразил уверенность, что "пятимиллионный трактор не заставит себя ждать", пожелав его создателям здоровья, благополучия, новых идей и их успешной реализации на благо страны.

Кстати, еще накануне генеральный директор ОАО "МТЗ" Виталий Вовк сообщил, что юбилейный трактор получит прописку в Могилевской области. Его "крестным отцом" выбран Николай Даречкин, который трудится в аграрном кооперативе "Колхоз "Родина". Продолжая славную традицию предыдущих поколений тракторостроителей, пояснил Вовк, ключи от "железного коня" будут вручены человеку, который проявил себя профессионалом высшей квалификации, ему присвоено звание заслуженного работника сельского хозяйства, а в прошлом году тракторист занял первое место в областном соревновании механизаторов.