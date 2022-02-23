Пушилин: Ситуация критическая

Минские соглашения остались в прошлом, ситуация изменилась, и теперь надо исходить из нее. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Минск" уже в прошлом, и сейчас мы руководствуемся нынешней ситуацией", - отметил Пушилин, слова которого приводит Донецкое агентство новостей. "Мы этого долго ждали признания, но все равно это как снег на голову​​​. И теперь работы огромнейший пласт", - добавил он. По его мнению, признание республик Донбасса Россией принесет мир региону. "Это тот фундамент, который ляжет в основу мира в Донбассе, и не только в Донбассе", - указал глава ДНР.

Он также обратил внимание, что сейчас агрессия со стороны Киева растет, ситуация критична. Что касается присутствия российских войск на территории ДНР, то сейчас, как подчеркнул Пушилин, их нет. Однако он допустил, что в будущем это может измениться благодаря договору о союзничестве, соответствующее решение будет приниматься в зависимости от активности украинских войск. По мнению главы республики, "в любой момент Украина может перейти в наступление".