Пушилин: Ситуация на линии соприкосновения ухудшается с каждым днем

В ДНР фиксируют нарастание обстрелов со стороны Украины, в том числе с применением реактивных снарядов. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Как отметил Пушилин, когда в ДНР ожидали решения России о признании республики, на фронте было тихо и спокойно. Но в данный момент ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается с каждым днем, отмечается нарастание обстрелов со стороны Украины, в том числе с применением реактивных установок.

По словам главы ДНР, разведкой республики фиксируется перемещение Киевом установок "Град", "Смерч" и "Ураган" к линии соприкосновения для дальнейшего их использования против ДНР и ЛНР. При этом "идеальный вариантом" он назвал добровольной вывод украинских войск с территории ДНР.

В отношении диверсионных действий украинских войск Пушилин указал, что "это уже не диверсии, а теракты". В их ходе не только гибнет гражданское население, но и уничтожаются объекты инфраструктуры, от которых, например, зависит снабжение питьевой водой сотен тысяч людей. "Ситуация может привести к гуманитарной катастрофе", - подчеркнул Пушилин.

Глава ДНР также отметил, что не видит шагов Киева в сторону мира и здравого смысла. "Киев готов ко всему в любой момент, - указал Пушилин. - Об этом говорит военная и политическая хаотичность действий Украины. Но мы ждем и готовы".