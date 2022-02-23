Медкластер в Сколкове строят с помощью робособаки

Новые объекты международного медицинского кластера в Сколкове впервые в Москве начали строить с помощью робособаки. Как рассказал руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов, пес может с легкостью выполнять работу живых специалистов.

Как уже писала "РГ", робособаки благодаря своей гибкости и маневренности способны выполнять самые разные задачи на промышленных объектах. Например, на железных дорогах за рубежом электронные доги следят за целостностью рельсов и при необходимости сигнализируют, что конструкциям нужен ремонт. Вот и в Сколкове робопес в строительной иерархии чуть ли не выше обычного работяги. На собаке можно закрепить технику, например камеры или лидары, по которым можно ориентироваться в пространстве. С помощью этого оборудования собака фиксирует так называемое облако точек. То есть фиксирует части объекта в заданных точках.

Передвигается как с помощью пульта, так и автономно. Без подзарядки может работать до четырех часов, и глаз у робота точно не замылится. Весь отснятый материал можно потом сравнить с трехмерной моделью здания и понять, нет ли отклонений. "Пока это эксперимент. Посмотрим, как будет работать, - был осторожен в прогнозах Рафик Загрутдинов. - Если все пройдет удачно - распространим опыт и на другие стройки". Пока эти технологии применяются далеко не везде даже в Москве.

Медкластер в Сколкове в этом плане флагман. Например, здесь инженеры уже вообще не имеют дела с бумагами. Даже сторожей с конторскими книгами "прибыл - убыл" вы тут не найдете. Все рабочие занесены в базу и пройти могут через турникет по FaceID, то есть камера должна распознать лицо. А вместо бумажных чертежей тут исключительно электронные. С помощью приложений идет приемка стройматериалов, каждому чертежу соответствуют QR-коды. По ним всегда можно проверить, актуален документ или нет.

Благодаря своей гибкости и маневренности робособаки способны выполнять самые разные задачи на промышленных объектах

Все это, по мнению Рафика Загрутдинова, поможет значительно ускорить строительство кластера. Напомню, в скором будущем в Сколкове появится глобальный международный медицинский центр, который будет работать на особых условиях. Ведущие клиники мира смогут работать в нем по своим протоколам лечения и со своими лекарствами, незарегистрированными в России. В настоящее время здесь уже успешно функционируют подразделения израильской клиники Hadassah. В общей сложности, как ожидается, будет более 30 партнеров из-за рубежа. "Думаем, международная обстановка на это не повлияет, - сказал Рафик Загрутдинов. - Все-таки медицина в данном случае - это святое".

В частности, до конца этого года будет достроен так называемый медицинский молл. Различные лаборатории, склады и комплекс оборудования в нем предназначены для десятков медорганизаций. С рядом клиник-резидентов уже подписаны соглашения, ведутся переговоры с ведущими медорганизациями Австрии, Италии, Испании, Турции и Швейцарии. Таким образом, Москва может стать одним из центров мирового медицинского туризма уже в 2023 году: ожидается, что именно тогда его начнут обживать лучшие мировые клиники. Россиянам, которые сегодня вынуждены ехать на лечение за рубеж, не нужно будет тратиться на такие дальние поездки - лучшие клиники мира сами приедут к ним.