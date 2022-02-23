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23.02.2022 16:28
Рубрика: Общество

Молодежь Москвы возложила цветы к памятнику Александру Суворову

Текст: Любовь Проценко

В День защитника Отечества молодые москвичи возложили цветы к памятнику Александру Суворову, расположенному на Суворовской площади в центре города.

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По словам председателя Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерины Драгуновой, молодое поколение гордится героической историей и великими ратными подвигами наших предков. Глава комитета подчеркнула: "23 февраля, в День защитника Отечества, мы с особым уважением говорим о тех, кто защищал и защищает нашу Родину. Мы гордимся героическими страницами истории и великими подвигами наших воинов. Сегодня молодежь Москвы вышла с инициативой возложить цветы к памятнику Александра Суворова - полководца, который известен не только храбростью и выдержкой, но и своей заботой о солдатах и верности Родине, о чем совершенно точно подчеркнул президент в ходе своего обращения. Москва всегда помнит о тех, кто отдал жизни за мирное небо".

Возложение проходило небольшими группами по два-три человека с целью соблюдения действующих в Москве эпидемиологических норм и необходимости придерживаться социальной дистанции.

Александр Суворов - русский полководец, основоположник русской военной теории. Генерал-фельдмаршал, генералиссимус, генерал-фельдмаршал Священной Римской империи, великий маршал войск пьемонтских, кавалер всех российских орденов своего времени. Будучи полководцем, он не проиграл ни одного сражения, неоднократно разбивал значительно превосходящие по численности силы противника. Всего было им пройдено более 60 сражений и боев.

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