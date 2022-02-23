Москвичи сдали в переработку рекордное количество отходов

Более миллиона тонн вторсырья сдали жители за минувший год. Это почти на 18 процентов больше, чем в 2020-м. Как город справляется с сортировкой и переработкой отходов, выяснил корреспондент "РГ".

По данным комплекса городского хозяйства популярность программы по раздельному сбору мусора среди населения Москвы растет. "Главная задача, которую мы поставили на первом этапе, сделать процесс раздельного сбора мусора максимально удобным. Именно поэтому была выбрана простая двухконтейнерная система, - рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. - Объем собранного за прошлый год вторсырья свидетельствует о том, что программа интересна и полезна москвичам".

Что же отправляют москвичи в переработку? По данным Елены Вешняковой, заместителя гендиректора ГК "Эколайн" (эта группа компаний занимается вывозом отходов с севера, центра, запада и юго-запада Москвы), основное содержимое, или 55 процентов синих баков для вторсырья, - это различные пластики. Доля бумаги составляет 23 процента от общего объема вторсырья. Еще 13,5 процента - металл и тетрапак, остальное - стекло, резина и прочее. Самый популярный сегмент в пластике - ПЭТ-бутылки. На их долю приходится до 30 процентов всех выбрасываемых горожанами пластиков. К слову, из этого материала производят новые упаковки для пищевых и непищевых продуктов, полиэстер и многое другое. А вот с остальной частью пластиковых отходов, таких как подложки из вспененного полистирола, одноразовые пакеты и посуда, пока готовы работать немногие переработчики. Как отмечают эксперты, восполнить этот пробел может запуск нового завода по переработке полимеров. В ближайшее время в Московской области начнется строительство завода мощностью 60 тысяч тонн отходов в год, это будет совместное предприятие "ЭкоЛайн-Вторпласт". По словам гендиректора предприятия Александра Свидовского, завод станет первым в стране комплексом полного цикла по переработке всех видов пластика, что позволит сократить объемы "неликвида", пока уходящего на мусоросжигательные заводы или на полигоны.

55 процентов содержимого синих баков - пластик

"Строительство нового завода по переработке бытового пластика позволит региону справиться с растущими объемами этого вторсырья, - рассказывает руководитель проекта "Собиратор" Леонид Синицын. - Но у нас хромает экологическое просвещение среди населения и слабая организация инфраструктуры аккуратного раздельного сбора вторсырья. Думаю, что если удастся подтянуть и эти направления, то на предприятие будут приезжать машины со вторсырьем, которое не выглядит неразбираемой массой. Это упростит задачу переработчиков и сможет помочь вовлечь в программу раздельного сбора мусора и новых людей".