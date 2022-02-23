Новости

Курс доллара превысил 81 рубль впервые с 2020 года 18:34
Исландия отменяет все ограничения по коронавирусу 18:33
У 20-летнего хоккеиста Амирова обнаружена опухоль головного мозга 18:31
Над посольством РФ на Украине спущен флаг 17:42
На Ленинградском вокзале откроют не работавший 30 лет переход 17:41
Украина больше не будет чтить память погибших в Великой Отечественной войне 17:31
Аналитик Юшков перечислил причины роста цен на газ в Европе 17:25
МИД Кубы: США манипулируют мировым сообществом по вопросу Украины 17:23
В Подмосковье женщину убила упавшая с крыши наледь 17:14
Глава МИД Британии заявила, что хочет "причинить боль" России 17:14
МИД РФ: Санкции не помешают России отстаивать свои интересы 17:11
Москалькова: Ситуация в Донбассе отвечает всем закрепленным признакам геноцида 16:57
Цена на газ в Европе превысила 1000 долларов 16:30
Захарова прокомментировала намерение Джонсона отозвать лицензию у RT 16:25
В МИД РФ напомнили Западу о притеснении Киевом жителей Донбасса 16:17
В развитии 3D-печати ученые Беларуси рассчитывают на российских партнеров 16:02
У Зеленского нашли миллиард долларов и виллу в Майами 15:56
Европейская страна впервые в истории выдала РФ криминального авторитета 15:48
Пушилин: Ситуация критическая 15:30
В ЕР анонсировали скорую встречу Лаврова с главами МИД ДНР и ЛНР 15:25
ФСБ предотвратила теракт в Крыму, который готовили украинские националисты 15:03
Басурин: Киев планирует создать лагеря для временно перемещенных лиц 14:57
ЛНР: Киев заселяет боевиков в дома мирных жителей Золотого и Попасной 14:44
В Совфеде посоветовали Киеву прекратить обстрелы Донбасса вместо режима ЧП 14:40
Стала известна причина смерти актера Олега Вавилова 14:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
23.02.2022 17:41
Рубрика: Экономика

На Ленинградском вокзале откроют не работавший 30 лет переход

Текст: Ирина Рыбникова

Скоро дойти от пригородных электропоездов на Ленинградском вокзале до метро "Комсомольская" можно будет всего лишь за две минуты. Как сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта, в марте-апреле на вокзале откроют подуличный переход, который стоял законсервированным почти 30 лет.

Этот переход закрыли в 1993 году из-за аварийного состояния. И только три года назад было принято решение его отремонтировать и открыть для пассажиров. Капитальный ремонт с восстановлением аварийных перекрытий и укреплением фундамента вышел на завершающую стадию, подчеркнули в дептрансе.

Сейчас путь от поездов до метро занимает в среднем от 5 минут у молодежи до 15-20 минут у пожилых и маломобильных граждан.

Москвичи выстроились в очереди к пунктам сбора гуманитарной помощи
В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин объяснил Эрдогану необходимость признания ЛНР и ДНР
ВЦИОМ: Решение о признании независимости ДНР и ЛНР одобрили 73% россиян
Путин: На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равных
Украина больше не будет чтить память погибших в Великой Отечественной войне
Трамп назвал гениальным ход Москвы с признанием ЛНР и ДНР
АТОР: Стоимость отдыха в Турции с апреля вырастет в два раза
Сколько стоит лечение COVID-19