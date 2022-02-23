На Ленинградском вокзале откроют не работавший 30 лет переход

Скоро дойти от пригородных электропоездов на Ленинградском вокзале до метро "Комсомольская" можно будет всего лишь за две минуты. Как сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта, в марте-апреле на вокзале откроют подуличный переход, который стоял законсервированным почти 30 лет.

Этот переход закрыли в 1993 году из-за аварийного состояния. И только три года назад было принято решение его отремонтировать и открыть для пассажиров. Капитальный ремонт с восстановлением аварийных перекрытий и укреплением фундамента вышел на завершающую стадию, подчеркнули в дептрансе.

Сейчас путь от поездов до метро занимает в среднем от 5 минут у молодежи до 15-20 минут у пожилых и маломобильных граждан.