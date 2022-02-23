Собянин подписал распоряжение о выплате ветеранам матпомощи к Дню Победы

В связи с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне ветеранам ВОВ и труженикам тыла будет выплачена единовременная материальная помощь. Такое распоряжение подписал Мэр Москвы Сергей Собянин.

Решение о выплате материальной помощи к Дню Победы правительство Москвы принимает ежегодно. Оно адресовано:

- инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;

- военнослужащим, проходившим службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии;

- военнослужащим, награжденным орденами и медалями СССР за службу в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г.;

- лицам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда";

- инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, полученного в годы войны;

- участникам обороны Москвы;

- жителям блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя;

- вдовам военнослужащих, погибших в годы войны;

- лицам, награжденным знаком "Почетный донор СССР" за сдачу крови в годы войны;

- бывшим узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто;

- труженикам тыла,

- гражданам, родившимся до 31 декабря 1931 г.

Размер выплат составит от 10 до 25 тысяч рублей. Ожидается, что материальную помощь получат 66 050 ветеранов-москвичей.