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23.02.2022 11:35
Рубрика: Общество

Собянин подписал распоряжение о выплате ветеранам матпомощи к Дню Победы

Текст: Любовь Проценко

В связи с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне ветеранам ВОВ и труженикам тыла будет выплачена единовременная материальная помощь. Такое распоряжение подписал Мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: Вадим Савицкий/ Министерство обороны РФ/ РИА Новости
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Решение о выплате материальной помощи к Дню Победы правительство Москвы принимает ежегодно. Оно адресовано:

- инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;

- военнослужащим, проходившим службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии;

- военнослужащим, награжденным орденами и медалями СССР за службу в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г.;

- лицам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда";

- инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, полученного в годы войны;

- участникам обороны Москвы;

- жителям блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя;

- вдовам военнослужащих, погибших в годы войны;

- лицам, награжденным знаком "Почетный донор СССР" за сдачу крови в годы войны;

- бывшим узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто;

- труженикам тыла,

- гражданам, родившимся до 31 декабря 1931 г.

Размер выплат составит от 10 до 25 тысяч рублей. Ожидается, что материальную помощь получат 66 050 ветеранов-москвичей.

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