Собянин поздравил москвичей с Днем защитника Отечества

Сергей Собянин поздравил москвичей с 23 февраля.

"Этот праздник олицетворяет мужество, стойкость и патриотизм многих поколений воинов нашей страны", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на официальном сайте мэра столицы.

Ярким примером служения Отечеству градоначальник назвал подвиг наших солдат во время Великой Отечественной войны. "Немало славных страниц в ратную летопись Отчизны вписали дети и внуки творцов Победы. И сегодня армия и флот России надежно защищают мирное небо над нашей головой", - подчеркивает Собянин.