В Москве прошел салют в честь Дня защитника Отечества

Отдельный гвардейский салютный дивизион им. маршала артиллерии Владимира Михалкина дал в Москве салют в честь Дня защитника Отечества. Военные устроили в столичном небе красочное огненное шоу.

Из 72 салютных установок и специальных пусковых комплексов для производства салютов "Триколор" в общей сложности было выпущено свыше 12 тысяч фейерверков более чем 70 видов. Самые яркие из них носят чудесные имена и названия - "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" "Фиалка" … Купола их разрывов превышают в диаметре 300 метров.

Особый окрас салюту придало звуковое сопровождение, которое обеспечили расчеты входящей в состав дивизиона батареи пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны. Они дали в День защитника Отечества 30 залпов.

Ранее в пресс-службе Западного военного округа рассказали, что каждая салютная установка состоит из 6 модулей различного калибра - от 105 до 310 мм. Специальное программное обеспечение, которым оснащены эти установки, позволяет проектировать и моделировать сценарий огненного шоу, добиваясь бесконечного разнообразия картин, и сделать салют красочным и интересным. "Управление салютными установками программируется в соответствии с готовым сценарием. Оператору установки перед началом салюта достаточно лишь нажать кнопку пуска. Время выстрела корректируется автоматизированной системой до миллисекунд", - объяснили в пресс-службе ЗВО.