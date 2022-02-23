В Музее Победы на Поклонной горе стать танкистом или летчиком может каждый

Но все-таки для тех, кто приедет на Поклонную гору, выбор гораздо шире. Уже с полудня на открытой площадке военной техники - интереснейшие истории о танках, кораблях, самолетах. А главное - о людях: летчиках, танкистах, моряках, которые в годы Великой Отечественной одолели врага и прославили русское оружие.

Фото: Александр Емельяненков/РГ

Таким героям и событиям минувшей войны посвящена художественная галерея "Путь воина", приуроченная к 23 февраля. На ней - без малого четыре десятка монументальных работ, которые созданы молодыми художниками уже в начале нынешнего века.

В фойе перед музейным залом "Конев" - передвижная выставка военных трофеев. Их собрали и приготовили к показу энтузиасты поискового объединения "Тризна". А еще до этого желающие могут заглянуть в импровизированную "Землянку", где организован интерактивный тир и будет возможность проверить свои навыки в стрельбе из легендарного автомата ППШ.

Фото: Александр Емельяненков/РГ

В этот же день в зале Полководцев состоится передача в фонды музея необычного экспоната. Причем, экспоната действующего, со своим голосом - это трофейный аккордеон с фронтовой историей. А передаст его музею Заслуженный артист России Владимир Михайлов.

- Трофейный немецкий аккордеон принадлежал матери артиста - Болдыревой Евдокии Никитичне, которая ушла на фронт добровольцем, - рассказали "РГ" в пресс-службе Музея Победы. В конце войны, уже в Австрии, она встретила молодого человека, с которым создала семью. Обосновались в Волгограде, где Евдокия Нититична работала учителем географии и преподавателем вокала. И до последних лет своей жизни (ее не стало в 1994-м) возглавляла вокальный клуб "Боевые подруги Сталинграда".

В память об этом ее сын Владимир Михайлов и член Союза писателей Валерий Калинкин сочинили песню "Мамин аккордеон". В День защитника Отечества она будет исполнена в Музее Победы в рамках праздничного концерта "Служить России".

Память о 23 февраля 1943 года. Фото: Музей Победы.

Праздник, который отмечают в России 23 февраля, в разные годы назывался по-разному, но суть его одна: это день во славу тех, кто готов встать на защиту Родины и кто сейчас несет военную службу. О том, как отмечали этот день в годы Великой Отечественной, рассказывает еще одна новая выставка в Музее Победы. Она открылась накануне и будет работать до 25 марта.