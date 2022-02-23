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23.02.2022 19:31
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье возбудили уголовное дело из-за падения наледи на ребенка

Текст: Ирина Рыбникова

Еще один несчастный случай с падением на людей наледи с нечищеных крыш произошел в Подмосковье 23 февраля. В Электростали глыба льда упала на ребенка, сообщает пресс-служба областного главка СК РФ.

По предварительным данным, все случилось у подъезда дома, откуда четырехлетний мальчик вышел вместе с отцом. Наледь, сорвавшаяся с крыши, упала ребенку на голову, с тяжелыми травмами мальчик был госпитализирован. Следователи уже возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших причинение тяжких травм".

Напомним, ранее в этот же день наледь, сорвавшаяся с крыши предприятия в Сергиевом Посаде, упала на проходившую мимо женщину. Пострадавшая скончалась на месте.

В Подмосковье женщину убила упавшая с крыши наледь
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