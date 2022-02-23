Воробьев поздравил с 23 февраля врачей, работающих в госпитале "Патриот"

Военных медиков и штатских врачей, работающих в ковидном госпитале парка "Патриот", поздравил с 23 февраля губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В "Патриоте" трудятся более 700 медиков - это самый большой в области госпиталь для лечения больных коронавирусом, развернутый благодаря помощи министерства обороны РФ. Его уже сворачивали, когда волна заболеваемости COVID-19 в регионе шла на спад - и оперативно разворачивали вновь, когда число заболевших начинало расти.

"Я благодарен министру обороны Сергею Шойгу, потому что в самые критические моменты пандемии я обращался к нему и тут же получал помощь, - отметил Воробьев. - Хочу поздравить с праздником наших врачей, которые на протяжении долгого времени здесь работают, помогают выздоравливать большому количеству людей".

Губернатор вручил медикам заслуженные награды. Ордена "За доблесть и мужество" удостоен подполковник медицинской службы, адъюнкт кафедры рентгенологии и радиологии Юрий Карамышев. За время пандемии он разработал свой способ эффективной диагностики легких с помощью ультразвукового тепловизора. А благодарности губернатора Московской области получили эпидемиолог Одинцовской областной больницы Виктор Пустовалов и терапевт, сердечно-сосудистый хирург Одинцовской областной больницы Анвар Темирбулатов. Оба медика работают в "Патриоте" уже не первую волну ковида.

Губернатор вручил благодарности еще нескольким сотрудникам госпиталя, в том числе девушкам. "23 февраля традиционно считается мужским праздником. Но защищают Отечество не только мужчины", - отметил Воробьев, поздравляя медиков.