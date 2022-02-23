В Хабаровском крае 23 школы закрыли на карантин из-за COVID-19 и ОРВИ

Девять школ Хабаровского края закрыли на карантин из-за коронавирусной инфекции. Еще 14 - по ОРВИ. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов.

"Кроме того, по ОРВИ в трех муниципальных районах закрыто полностью четыре детских сада. Верхнебуреинский, Ульчский и Тугуро-Чумиканский районы", - написал зампред в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в некоторых дошкольных учреждениях закрыты отдельные группы.

Согласно данным оперштаба края, за последние сутки выявлено 1822 новых случая заражения коронавирусом. Госпитализирован 261 человек. Всего на лечении с диагнозом COVID-19 находятся 17 143 жителя региона. Из них 2 259 - в стационаре. На ИВЛ - 65 пациентов, на кислородной поддержке - 1063.