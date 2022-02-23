В регионах Дальнего Востока начали подготовку к пожароопасному сезону

В Приамурье парашютно-десантная пожарная служба Амурской авиабазы пополнилась двадцатью десантниками-новобранцами. Они прошли подготовку в учебном пункте в городе Свободном.

Десантники узнали о самом необходимом: методах тушения лесных пожаров, основах охраны лесов, оказании первой помощи, освоили спусковые устройства, принцип действия радиостанций и спутниковых телефонов. Парни прошли также наземную и воздушную подготовки: спускались с вышки высотой 11 метров, отработали навык спуска с вертолета, стоящего на земле, а под конец освоили десантирование с вертолета, который "зависал" на высоте от 10, 20 и 40 метров.

Огнеборцы-десантники

- Именно спуск с вертолета - основной способ доставки личного состава до труднодоступных мест лесного массива, где возникает огонь. Этот выпуск десантников хороший. Заметно, что почти все учились с интересом, успешно сдали экзамены, и, надеюсь, в дальнейшем они будут работать у нас, - рассказал старший инструктор парашютно-десантной пожарной службы Амурской авиабазы Дементий Коломеец.

Подготовка новых десантников проводится каждый год. Пополнение требуется постоянно, ведь кто-то уходит на пенсию, некоторые увольняются.

- Дополнительно набрали две группы десантников-пожарных в Архаринском и Зейском авиаотделениях, две - Магдагачинском авиаотделении. Кроме того, создали новое подразделение в Благовещенске, которое состоит из пяти групп. Увеличение штата усилит лесопожарную группировку, а значит, лесные пожары будут ликвидироваться еще оперативнее, - отметил заместитель начальника Амурской авиабазы по летной службе Роман Павлов.

Территория, которую охраняют амурские авиапожарные, составляет более 29 миллионов гектаров лесов.

Вертолет в аренду

На Сахалине также пополнение в рядах огнеборцев. Авиабаза региона приняла на работу девять десантников. Они проходят спецподготовку. В регионе принято решение увеличить частоту авиапатрулирования и количество летных часов.

В распоряжении специализированных областных автономных учреждений имеются 205 единиц лесопожарной техники. В этом году за счет привлеченных федеральных средств планируют закупить грузовой автомобиль и - впервые в регионе - три прицепных модуля с водоподающим оборудованием. Они оснащены емкостью на 300 литров воды. Присоединять их можно к любому автомобилю.

Патрулировать и тушить леса на Сахалине будут два вертолета R-44 и самолет Ан-3. Кроме того, объявлен аукцион на аренду вертолета Ми-8.

Внимание свалкам

В Еврейской автономной области проведут инвентаризацию сил и средств пожаротушения, материальных ресурсов. Правительство региона поручило главам муниципальных образований обратить особое внимание на несанкционированные свалки как источник возможного возгорания и провести работу по созданию новых или обновлению действующих противопожарных минерализованных полос шириной не менее 10 метров.