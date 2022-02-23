В Башкирии обрушилась крыша многоквартирного дома

23 февраля селе Бижбуляк Бижбулякского района частично обрушилась кровля многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

По данным ведомства, сообщение об инциденте в доме по улице Центральная поступило в ГУ МЧС по РБ в 14:45 по местному времени. Прибывшая на место оперативная группа спасателей установила, что произошло частичное обрушение двухскатной кровли жилого двухэтажного 16-квартирного дома. Общая площадь обрушившейся кровли около 300 квадратных метров. Потолочное перекрытие не повреждено.

Никто из жителей дома не пострадал.