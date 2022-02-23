В Казани открылась выставка фламандской живописи из Эрмитажа

Центр "Эрмитаж-Казань" открыл очередную выставку из собрания Государственного Эрмитажа. На сей раз привезли работы знаменитых фламандских живописцев, составляющих одну из главных коллекций музея.

- Здесь такие имена, от которых дрожь пробирает, - сказал генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский в своем онлайн-приветствии. - Это Рубенс, со своими эскизами, которыми мы очень гордимся. Это элегантные вещи Ван Дейка, это мощный Снайдерс, полный символов Франкен, замечательный бытописатель Тенирс. Коллекция рассказывает о великом художественном явлении - барокко и о контрреформации, когда бурное барокко противостояло сухому протестантизму. Эта выставка, которую надо посещать много раз, изучать, смаковать.

Рубенс на выставке представлен двумя редкими эскизами. Это "Прибытие в Лион", написанное в процессе подготовки к знаменитому циклу "Жизнь Марии Медичи", хранящемуся в Лувре и "Арка Геракла" - картина из серии, посвященной торжественному въезду инфанта Фердинанда в Антверпен. Здесь же можно полюбоваться портретами испанской королевской четы - Филиппа IV и Елизаветы Бурбонской, созданными в мастерской Рубенса.

По соседству расположилась картина "Апостол Петр" Антониса Ван Дейка, которого Рубенс называл лучшим из своих учеников. Это ранняя работа живописца, написанная вскоре после поступления в мастерскую.

Фото: Александр Эшкинин/РГ

Украшением выставки стало огромное полотно Якоба Йорданса "Повар у стола с дичью", созданное совместно с Паулем де Восом. Кисти Йорданса принадлежит повар, а все остальное писал мастер натюрморта и охотничьих сцен Пауль де Вос. Любопытно, что его подпись на картине была обнаружена только в 2015 году в процессе реставрации.

Отдельный зал на выставке отвели мастерам, работавшим в жанре кабинетного искусства. То есть, писавших картины для украшения кабинетов. Самым известных из них был Давид Тенирс Младший. В экспозицию включили шесть его работ.

Живопись на выставке прекрасно дополнили произведениями декоративно-прикладного искусства. Среди них две шпалеры по картонам Рубенса из знаменитой серии "История Константина" - "Трофеи Константина" и "Основание Константинополя", выполненные по заказу французского короля Людовика XIII. Есть здесь изделия из слоновой кости учеников Рубенса, созданные по рисункам мастера. Особенно поражает своим изяществом "Спящие Амур и Психея" Лукаса Файдхербе.

Как подчеркнул заместитель заведующего отделом западноевропейского искусства Государственного Эрмитажа Михаил Дединкин, Эрмитаж представляет на выставке не просто набор шедевров.

- Это путешествие в историю, это погружение в эпоху, где можно увидеть самые разные аспекты фламандского искусства.