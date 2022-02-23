В Перми возобновили балеты Килиана и Форсайта

В репертуар Пермского театра оперы и балета после нескольких лет перерыва вернулись "Свадебка" Иржи Килиана и "Вторая деталь" Уильяма Форсайта. Формально эта работа считается возобновлением - обе постановки освоили в Перми десять лет назад. Но в балетной системе координат это было в другой жизни и другой труппе.

Балеты Иржи Килиана и Уильяма Форсайта вошли в репертуар Пермского театра благодаря выбору тогдашнего худрука Алексея Мирошниченко. И "Свадебка", и "Вторая деталь", родившиеся на излете ХХ века, стремительно обрели статус шедевров - и для труппы оказались попаданием в яблочко. Во-первых, тогда (впрочем, и сейчас) такую радикальную хореографию в России танцевали только в Москве и Петербурге. Во-вторых, из обширных опус-листов были выбраны постановки, балансирующие на грани классического балета и современного танца, наиболее соответствовавшие пермскому стилю - смелому, даже отважному в своей открытой витальности. К тому же "Свадебка" Стравинского с ее необычным музыкальным составом для четырех фортепиано, ударных и хора была мощно поддержана Теодором Курентзисом, в то время художественным и музыкальным лидером театра.

Со времени появления этих балетов новых шедевров, кардинально изменивших бы ландшафт современной хореографии, в мире не появилось. Неудивительно, что Мирошниченко приложил много усилий, чтобы вернуть пермякам Килиана и Форсайта (права на их исполнение нужно периодически продлевать и заново оплачивать), а его преемник Антон Пимонов добился воплощения старых планов.

Назвать вечер возобновлением можно с натяжкой: его заново поднимала почти полностью обновленная труппа. Потерявшая в последние годы и своего лидера Мирошниченко, с которым были связаны десять лет поступательного развития, и практически всех звезд, по разнообразным личным обстоятельствам покинувшим город, и часть старых репетиторов, и даже новое поколение подросших солистов, отрезанных ковидными кордонами. Программа "Килиан - Форсайт" практически стала презентацией нового состава труппы. И неудивительно, что ее собрали всего из двух балетов. Оба, несмотря на лаконичность, требуют нечеловеческого напряжения и, прикидываясь большими ансамблями, рассчитаны на солистов.

Открывает программу "Свадебка", которую сам хореограф определил как "маленькую сумасшедшую свадьбу". Полуритуальное, полуфантазийное действо он запускает с сумасшедшей скоростью: за двадцать пять минут сценического времени Жених и Невеста проходят от робкого знакомства до отправления в светлый путь супружеской спальни. Танцы начинаются сплетаниями и расплетаниями то женских, то мужских хороводов, переходят в стремительные наплывы линий друг на друга, сломы, перестроения в большие и маленькие группы, квартеты и дуэты. Калейдоскопическая смена композиции не позволяет перевести дыхание, тем более что веселья в этом действе не больше, чем страха и боли. Лидером "Свадебки" становится Булган Рэнцэндорж (Невеста). Строгость и завершенность ее хрупких линий служат камертоном для всего ансамбля. Но придают ему вряд ли предусмотренную хореографом сильфидную классичность. Вечно манящий и кажущийся таким понятным Иржи Килиан вновь демонстрирует себя непознаваемой для российских танцовщиков "неизвестной страной".

Американец Уильям Форсайт в мировом балете выглядит вершиной эволюции: в его хореографии все технические ресурсы балета и его композиционные богатства прокручены в четырехмерном, кажется, пространстве с упятеренной скоростью. Каждый из танцовщиков на какие-то мгновения может оказаться в центре. Механизм высших сил действует идеально и бесперебойно. Безостановочные пулеметные очереди комбинаций почти не позволяют душевных рефлексий, которые любят подпустить в эту высшую математику отечественные артисты. Опытные исполнители "Второй детали" Анна Пушвинцева-Поистогова, Александр Тарханов, Артем Мишаков отлично передают этот стиль, который начинают осваивать Стефания Гаштарска, Томонэ Кагава, Лариса Москаленко, Арнай Омарбаев - новый призыв труппы. Обстоятельства бытования пермского балета не оставляют времени на постепенное освоение репертуара, навык выживания в спиралях Форсайта может оказаться жизненно важным.

Справка "РГ"

Следующую премьеру Пермский балет обещает только в декабре 2022 года. Это будет вечер, в который войдут новая постановка Антона Пимонова на музыку Стива Райха "The Four Sections" и никогда не шедшие в Перми балеты Уильяма Форсайта и Джерома Роббинса.

Летом 2023 года ожидается трехактный "Каменный цветок" Сергея Прокофьева в хореографии Антона Пимонова.