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23.02.2022 18:21
Рубрика: Происшествия

В Удмуртии из-за снега обрушился крытый каток

Текст: Оксана Ильина
Фото: Андрей Леконцев/ vk.com Фото: Андрей Леконцев/ vk.com
Фото: Андрей Леконцев/ vk.com

В Удмуртии рухнула конструкция крытого катка. Происшествие случилось в селе Якшур-Бодья. Как пояснили в пресс-службе главы и правительства республики, причиной обрушения могла стать избыточная снежная нагрузка. Никто не пострадал, в момент ЧП на льду никого не было.

Спортивный объект открыли 5 лет назад, рассказал на своей странице ВКонтакте глава Якшур-Бодьинского района Андрей Леконцев. Конструкцию возвели в 2017 году к республиканским сельским играм.

Каток представляет из себя хоккейную коробку, на бортах которой установлены металлические балки с натянутым на них тентом из ПВХ. Местных жителей чиновник предупредил, что с сегодняшнего тренировки здесь отменяются.

В ближайшее время будет создана комиссия по выяснению точных причин обрушения конструкции. Тогда же станет ясно, возможно ли восстановить сооружение.

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Свою проверку всех обстоятельств произошедшего в том числе действий должностных лиц начал и региональный следственный комитет.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия

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