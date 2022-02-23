В Удмуртии из-за снега обрушился крытый каток

В Удмуртии рухнула конструкция крытого катка. Происшествие случилось в селе Якшур-Бодья. Как пояснили в пресс-службе главы и правительства республики, причиной обрушения могла стать избыточная снежная нагрузка. Никто не пострадал, в момент ЧП на льду никого не было.

Спортивный объект открыли 5 лет назад, рассказал на своей странице ВКонтакте глава Якшур-Бодьинского района Андрей Леконцев. Конструкцию возвели в 2017 году к республиканским сельским играм.

Каток представляет из себя хоккейную коробку, на бортах которой установлены металлические балки с натянутым на них тентом из ПВХ. Местных жителей чиновник предупредил, что с сегодняшнего тренировки здесь отменяются.

В ближайшее время будет создана комиссия по выяснению точных причин обрушения конструкции. Тогда же станет ясно, возможно ли восстановить сооружение.

Свою проверку всех обстоятельств произошедшего в том числе действий должностных лиц начал и региональный следственный комитет.