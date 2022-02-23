Почему в сельских домах культуры сокращают штат

Сельские дома культуры вынуждены исключать из штатного расписания технических специалистов. Власти называют это кадровой оптимизацией. Показательным примером стала вынужденная остановка работы двух учреждений в Новосибирской области - лишь после двухнедельного простоя в сельсовете согласились вернуть в штат инженера и техника-электрика. Правда, пригрозив руководству клубов увольнением. Работники ДК считают, что за счет сокращения штата на местах стараются улучшить показатели по средним зарплатам.

У социально-культурного объединения "Мичуринский" - два ДК в поселках Мичуринский и Элитный Новосибирского района Новосибирской области. Спортивные секции и музыкальные занятия для детей, концерты и праздники для взрослых - весь поселковый досуг на них. А штат на оба учреждения один - выполняя обязанности "за двоих", работники числятся на полставки, а то и на четверть ставки в каждом из клубов. С начала 2022 года по распоряжению сельсовета штатное расписание урезали до 13 единиц, из него полностью исчезли технические специалисты. В ответ руководство социально-культурного объединения приостановило работу.

- Помещение убирать некому, но главное - нет техника-электрика и инженера. Без технического персонала мы не могли обеспечить ни санитарно-гигиеническую, ни пожарную, ни электротехническую безопасность предоставления услуг, - подчеркивает директор СКО "Мичуринский" Ольга Мальцева. - Пока находились в простое, я отправляла письма главе сельсовета с предложениями компромиссного штатного расписания - хотя бы 18,5 единицы, чтобы у сотрудников было по 0,5 ставки в каждом доме культуры. В ответ же прислали распоряжение о вынесении мне выговора за то, что я не обеспечила работу домов культуры и требование заключать договоры подряда с техперсоналом.

На заключение договоров подряда - особая статья расходов. У "Мичуринского" на подряде шесть человек: два дворника, по одному на поселок, две технички и двое дежурных пожарно-сторожевых постов. А вот платить инженеру и технику-электрику нечем. После двухнедельного "стояния" и вмешательства регионального министерства культуры в сельсовете пошли на уступки, однако расширение штата с 13 до нынешних 16 единиц Ольга Мальцева называет половинчатой мерой.

- В эти три штатные единицы мне пришлось "спрессовать" тренера по дзюдо и тренера по хоккею в валенках. Руководители секций, конечно, не относятся к техническому персоналу, но и они были вынесены за штат еще в прошлом году, - поясняет руководитель социально-культурного объединения. - Большинство творческих работников по новому штатному расписанию получают 0,5 ставки в каждом из двух ДК, но есть такие, кому и этого не досталось. У руководителя театра миниатюр - лишь четверть ставки. То есть в одном доме культуры оклад 1840 рублей и в другом столько же. Плюс 25 процентов сельской надбавки и столько же районный коэффициент - вот и вся фиксированная часть зарплаты.

Остальное работники ДК добирают премиальным выплатами, которые рассчитываются из показателей успешности выступлений воспитанников секций и объема работы в целом. В том числе вне рамок трудовых обязанностей. Например, уборщица в ДК "Мичуринский" пишет стихи и, пока ее не оптимизировали, выступала на концертах вместе с творческими работниками.

Но, несмотря на все ухищрения, до средней зарплаты по региону сельские культработники все равно не дотягиваются, а должны - по майским указам президента.

Как рассказали "РГ" в министерстве культуры Новосибирской области, по итогам 2021 года средний уровень заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в районах Новосибирской области составил 89,2 процента к прогнозному значению среднемесячного дохода по региону. Если добавить к ним тех, кто работает в государственных учреждениях культуры, и посчитать средний, все будет в порядке - средний по региону показатель даже чуть-чуть перешагнем. Видимо, в попытке удержать эту статистику и сокращают штаты ДК: по итогам прошедшего года среднесписочная численность работников ДК на селе снизилась на полсотни человек.

Областной минфин разработал рекомендации, в которых перечисляются механизмы снижения доли вспомогательного и технического персонала. Например, аутсорсинг. То есть, допустим, услуги клининговой компании вместо уборщицы. Можно только догадываться, насколько это актуально для деревни. Зато всегда можно прибегнуть к другим рекомендациям. Например, перераспределению должностных обязанностей между штатными единицами с низкой нормой труда.

С начала 2022 года по распоряжению сельсовета штатное расписание урезали до 13 единиц. В ответ руководство ДК приостановило работу

- В соответствии с предоставленной отчетностью по заработной плате по итогам 2018-2021 годов в Новосибирском районе не был зафиксирован факт недостижения целевого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, - отмечает глава регионального минкультуры Наталья Ярославцева. - Обращений о недостаточности финансирования расходов на оплату труда за указанный период не поступало.

Впрочем, как считает Ольга Мальцева, в отсутствии жалоб и обращений ничего удивительного нет. По ее словам, перед тем как подписать расширенное штатное расписание, в сельсовете руководителю СКО дали понять, что распоряжение о втором выговоре с последующим увольнением ждет своего часа. Едва ли кто-то из руководителей на селе рискнет своим местом, хотя, как утверждают сотрудники ДК в Мичуринском и Элитном, проблема, с которой они столкнулись, отнюдь не локальна.

- У нас всегда были низкие зарплаты, не помню таких времен, когда в культуре было иначе, - вздыхает техник-электрик Вячеслав Воропаев. - Но ведь как-то с этим жили. Люди, которые здесь остались, готовы работать за эти деньги. А теперь получается вместо развития культуры - оптимизация. Или - утилизация?