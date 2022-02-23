В Новосибирске мужчина напал с ножом на 11-летнюю девочку

Нападение на 11-летнюю девочку произошло в Новосибирске на улице Добролюбова.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что мужчина преследовал девочку с ножом и пытался на нее напасть. На крики ребенка прибежали прохожие, которые спугнули нападавшего, и тот скрылся. Спустя несколько часов полицейские задержали этого мужчину по горячим следам на одной из станций новосибирского метрополитена. В ходе личного досмотра у него изъяли рукавицы девочки.

Задержанным оказался 54-летний житель Новосибирска, ранее судимый за угрозу убийством.