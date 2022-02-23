На Вологодчине женщина с игрушечным пистолетом ограбила пенсионерку

В Вологодской области 62-летняя женщина с игрушечным пистолетом ограбила 86-летнюю жительницу Кич-Городецкого района. Против нее возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ - разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Вологодской области, в полицию обратилась пострадавшая. Она рассказала, что к ней в дом ворвалась неизвестная и, угрожая пистолетом, потребовала денег. Женщина, испугавшись, достала все, что у нее было - банку с мелочью и высыпала на стол. Там было порядка 80 рублей.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастна жительница соседней деревни, которая уже имела проблемы с законом. В полиции она во всем призналась. Поехала на такси к сестре, но той не оказалось дома. И тогда решила ограбить одинокую пожилую женщину, чтобы не возвращаться домой без денег. Эту жительницу хорошо знала, привозила ей молочную продукцию собственного производства.

Натянув шарф на лицо до глаз и с игрушечным пистолетом, который всегда с собой носила, отправилась на дело. Деньги потратила на спиртное и такси до своего дома.

62-летная подозреваемая задержана. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.