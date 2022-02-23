Ученые выяснили, по какому принципу люди принимают очевидные решения

Петербургские ученые установили, как человек принимает те или иные жизненные решения, требующие выбора. Оказалось, что при рассмотрении вариантов, которые впоследствии отбрасываются, включается механизм подавления памяти.

Исследование проводилось учеными из Института когнитивных исследований СПбГУ и Института мозга человека имени Бехтеревой. За пример был взят принцип обработки многозначной информации. В эксперименте участвовали 28 женщин и 20 мужчин. Всем нужно было выполнить простое задание - вставить пропущенные буквы в словосочетания, например "с_хое_ино". Причем, в случае с прилагательными был возможен лишь один вариант, а существительное можно было написать, какое угодно.

Пока участники заполняли пробелы в словах, исследователи следили за активностью их мозга через функциональную магнитно-резонансную томографию. Особый интерес у ученых вызывали моменты, когда люди выбирали, какое же существительное поставить в словосочетание.

Было установлено, что в такие моменты снижалась активность гиппокампа, это часть лимбической системы мозга, ответственной в том числе и за память. Получалось так, что у испытуемого "отключались" все возможные ответы кроме того, что были тесно связаны с первым словом и сразу же пришли ему на ум, когда заполнялся пропуск букв в прилагательном. И человек делал выбор в пользу самого очевидного и в данном случае верного варианта.

- Полученные в ходе данного проекта результаты - это фундаментальные знания о принципах работы человеческого мозга, о поведении человека, его памяти, внимании, принципах обработки информации, - отметила директор Института когнитивных исследований СПбГУ Татьяна Черниговская. Она подчеркнула, что результаты исследования важны как для понимания того, как человек ориентируется в современном мире, полном многозначных задач, а также могут быть использованы в прикладных областях, где важно адекватно обрабатывать информацию.

Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.