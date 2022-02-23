В Поморье приняты новые социальные законы

В Поморье появятся новые виды социальной поддержки: соответствующие законы были приняты на минувшей сессии регионального парламента.

Александр Цыбульский: Проезд детей с онкозаболеваниями и сопровождающих их к месту лечения и обратно сделали бесплатным, вид транспорта при этом значения не имеет. Фото: Пресс-служба правительства Архангельской области

- Сегодня депутаты Архангельского областного собрания одобрили сразу несколько наших социальных инициатив. Все они направлены на оказание поддержки жителям региона, - рассказал губернатор Поморья Александр Цыбульский. - Проезд детей с онкозаболеваниями и сопровождающих их к месту лечения и обратно (в том числе за пределы области) делаем бесплатным, вид транспорта при этом значения не имеет. Жители области со статусом "дети-сироты" в возрасте от 23 лет смогут приобрести жилье с использованием сертификата, если к этому времени их право на жилье не было исполнено, - законопроект прошел первое чтение. А получатели ежемесячных пособий на ребенка, многодетные семьи, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, пенсионеры, у которых есть право на региональную доплату к пенсии, ветераны труда, труженики тыла, лица, пострадавшие от политических репрессий, одинокие пожилые люди, имеющие жилье в собственности, смогут получить компенсацию за расходы на газификацию жилья.

Глава региона отметил, что средства на эти цели предусмотрены в областном бюджете. Компенсировать стоимость проезда детей с онкологическими заболеваниями на лечение и обследования в Поморье будут с 1 апреля - закон, разработанный по поручению Александра Цыбульского, принят сразу в двух чтениях.

Как он изменит жизнь одной такой семьи? Об этом "Российская газета" расспросила воспитательницу детского сада из деревни Казаково Каргопольского района Елену Шмелеву - ее сыну Антоше 16 лет, по словам мамы, большая часть жизни в их семье прошла под стук колес: "Порой казалось, что реальность для нас - это только поезд. Едем, едем, едем. Бесконечно..."

Не так давно в соцсетях Елена выложила толстую стопку железнодорожных билетов - все они были куплены на дорогу в больницы. О том, что теперь билеты будут оплачивать, северянка узнала в организации помощи онкобольным людям "Триединство".

- Неужели это свершится? Это такая большая поддержка! - в беседе с корреспондентом "РГ" Елена не скрывает эмоций. - С тех пор как сыну исполнилось три года, на лечение и обследование мы ездим в Архангельск и в Москву. Когда Антон проходил курс химиотерапии, только за один год и два месяца у нас было 24 поездки в Архангельск и четыре поездки в Москву. Добирались на поезде, а в столицу нередко приходилось ездить с пересадками, подолгу ждать на вокзалах. Причем вся оплата, конечно, за наш счет. Это было так тяжело!

Сейчас Антон продолжает обследование и лечение. Отметим также, что специализированную медпомощь в областной детской клинической больнице только за девять месяцев 2021 года получили 252 ребенка с онкозаболеваниями, за пределами региона - 16 детей:

- Как правило, установление подобного диагноза приводит к серьезной социальной нагрузке на семью. Поэтому было выработано промежуточное решение начать с детей, отработать методику, и дальше, исходя из возможностей бюджета, ставить вопрос о распространении этой меры соцподдержки на взрослое население, - рассказал глава комитета областного парламента по социальной политике и здравоохранению Сергей Эммануилов.

О федеральной программе социальной газификации, в рамках которой предусмотрена бесплатная проводка газа до границ земельных участков, в "РГ" уже рассказывали. Как и о том, что "последнюю милю" - от границы участка до газовой плиты - люди оплачивают самостоятельно. Напомним: в прошлом году Александр Цыбульский поручил правительству региона найти возможности для компенсации этих расходов. На минувшей сессии регионального парламента соответствующий законопроект принят: компенсации на проектирование и строительство внутренних газопроводов, а также на приобретение и установку газового оборудования и приборов учета будут предоставляться в размере 50 процентов расходов.

Это сотни социально незащищенных жителей области в архангельской глубинке, куда уже "пришел" газопровод. Возьмем, к примеру, поселок Плесецк - "голубая" нитка в нем есть, но пока не многие частные дома к ней подключены. За рамками остаются 162.

- Я планирую помочь оформить эту поддержку моей 85-летней маме, Зое Александровне, - рассказал "РГ" житель поселка Евгений Беляев. - Хотелось бы подключить к газу частный дом, используя возможность компенсации расходов. Но вначале необходимо все просчитать, проверить, подходят ли помещения в доме для установки газового оборудования.

Обрадовались новости и в поселке Шипицыно Котласского района: сегодня здесь более четырехсот негазифицированных индивидуальных домов. По словам сельского депутата Нины Пермиловской, компенсация ускорит подключение к голубому топливу малообеспеченных жителей муниципального образования:

- Желающих провести газ будет больше, не подключаются ведь по одной причине - дорого, - говорит депутат.

Тем временем 156,9 миллиона рублей уже найдены в бюджете региона для того, чтобы в ближайшее время начать выплаты по жилищным сертификатам для сирот. Глава комитета облсобрания по культурной политике, образованию и науке Ольга Виткова назвала новый механизм "первым шагом в решении вопроса об альтернативных формах обеспечения жильем детей-сирот". Сертификат будет действовать в течение шести месяцев после предоставления. Денежное обеспечение по нему предусмотрено в размере двух миллионов 316 тысяч рублей, при этом сумма будет индексироваться.