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23.02.2022 11:52
Рубрика: Общество

В регионах СЗФО отмечают 23 февраля салютами и подарками солдатам

Текст: Светлана Цыганкова, Марина Ледяева
Во всех городах и регионах Северо-Запада начались праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. К монументам павшим героям возлагают цветы, военные музеи принимают посетителей бесплатно, культурные учреждения приглашают на тематические концерты и спектакли, а вечером в ряде городов прогремит праздничный салют.
В Коми решили собрать подарки для солдат к 23 февраля. Фото: Управление Росгвардии по Республике Коми В Коми решили собрать подарки для солдат к 23 февраля. Фото: Управление Росгвардии по Республике Коми
В Коми решили собрать подарки для солдат к 23 февраля. Фото: Управление Росгвардии по Республике Коми

В Петропавловской крепости в Петербурге 23 февраля открылась уличная экспозиция вооружения ракетных войск и артиллерии российской армии, организованная Музеем истории города и Михайловской военной артиллерийской академией.

В 21.00 у стен Петропавловки начнется артиллерийский салют в ознаменование Дня защитника Отечества, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Расчеты батареи орудий Д-44 Михайловской военной артиллерийской академии произведут 30 залпов, салютные установки запустят более тысячи фейерверков. По традиции каждый залп будет посвящен Героям Советского Союза и РФ, выдающимся военачальникам и труженикам тыла.

Жители и гости Северной столицы сегодня могут бесплатно посетить памятный зал Монумента героическим защитникам Ленинграда, а также военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи. В атриуме исторического парка "Россия - моя история" накануне открылась мультимедийная выставка "Василий Чапаев - человек, герой, легенда", также приуроченная к празднику. Среди экспонатов - снимки, документы, плакаты, книги, историческое обмундирование и вооружение, в том числе винтовка 1918 года.

От Васильевского острова до площади Репина в честь праздника курсирует музыкальный ретротрамвай. Ансамбль песни и пляски "Невский дозор" исполняет в нем патриотические песни, поддерживая праздничное настроение.

Богата и вечерняя культурная афиша. Так, в 19.00 начнутся праздничные концерты в Малом зале имени М.И. Глинки Санкт-Петербургской академической филармонии, Государственной академической капелле и на других площадках города.

Фото: Мэрия Магадана
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Множество праздничных событий состоится в городах и районах Ленинградской области. Так, в Выборге возложат цветы к памятнику танку Т-26, проведут торжественный митинг на площади Выборгских полков, онлайн-трансляцию с поздравлениями из Дворца культуры и праздничный фейерверк.

В Мурманске пройдет военно-патриотическая акция "Выстрел памяти". Церемония возложения цветов и венков к мемориальному комплексу "Защитникам Советского Заполярья" завершится минутой молчания. Вечером с площадки на Абрам-мысе прогремят залпы праздничного салюта. Фейерверки озарят вечернее небо и в Калининграде.

В Великом Новгороде праздничные мероприятия - возложение цветов и салют из стрелкового оружия - пройдут возле стелы "Город воинской славы". В Архангельске памятная церемония состоится у Вечного огня на площади Мира. Кстати, накануне Дня защитника Отечества в столице Поморья открылся студенческий патриотический клуб "Я горжусь!".

В Карелии 23 февраля по традиции начнут отмечать у мемориального комплекса "Могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы". Здесь возложат цветы и венки. С 13.00 в Петрозаводске будут работать интерактивные площадки, выступать самодеятельные артисты. Волонтеры Победы поздравят с праздником ветеранов Великой Отечественной войны.

В городском доме культуры Петрозаводска проводят виртуальную выставку армейских часов "У времени в гостях". Горожане смогли пополнить ее снимками армейских часов из домашних коллекций: командирскими, памятными, военными, офицерскими, трофейными, ветеранскими юбилейными или современными "милитари". К фотографиям написали короткую историю об экспонате. Завершится празднование Дня защитника Отечества праздничным салютом.

Фото: Александр Емельяненков/РГ
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А вот в Республике Коми решили собрать подарки для солдат. Председатель общественной организации "Союз женщин Республики Коми" Галина Лапшина и член правления Галина Цуман посетили Центр подготовки личного состава Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации. Они вручили военнослужащим по призыву "Материнские посылки". Их получили ребята из Псковской, Вологодской и Тамбовской областей. Как отметила Галина Лапшина, эти посылки стали приятным сюрпризом для молодых людей. Они смогли почувствовать тепло домашнего уюта и заботу пусть и незнакомых людей.

В Вологде областное торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, пройдет в режиме онлайн. В праздничном концерте выступят солисты Сергей Зыков, Антон Николаев, Марина Зайцева, ансамбль песни и танца "Русский Север", хореографический ансамбль "Талисман" и другие. Вологжане услышат любимые хиты советской эстрады, композиции из известных отечественных фильмов, песни из репертуара Леонида Утесова, Марка Бернеса.

В Пскове в честь 23 февраля прошел парад войск Псковского гарнизона, в 15.00 горожан ждет праздничная концертная программа. А в городе Дно и Дновском районе готовятся отметить 78-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков 24 февраля. В парке у районной администрации откроются интерактивные площадки "Ожившая история" с полевой почтой, партизанской типографией, избой-читальней и госпиталем военных лет.

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