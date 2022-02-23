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23.02.2022 18:57
Рубрика: Общество

Автомеханик из Волгограда привез первых беженцев на собственном авто

Текст: Александр Гавриленко, Елена Мелихова
Российская газета - Федеральный выпуск № 40(8688)
Тридцатидвухлетний Арсен Волошин - простой автомеханик из Волгограда. Он подобрал первых беженцев на границе Донбасса и ночью привез две семьи с младенцами в ростовский пансионат "Котлостроитель" еще до прибытия официальных автоколонн.

В ту ночь, с 18 на 19 февраля, Арсен возвращался от родственников из города Харцызска Донецкой области.

- Я стоял на контрольно-пропускном пункте, уже прошел оформление всех документов, когда ко мне подошел этот мужчина. Беженцы. Когда у них в Докучаевске завыли сирены и объявили эвакуацию, они с семьей собрали самое необходимое, прыгнули в первое же попавшееся такси и поехали до Успенского поста. А дальше оказались в чистом поле, деваться некуда. Автобусов еще не было, - рассказал "РГ" сам водитель. - Руслан - простой русский мужик. Он вообще просил вывезти хотя бы девочек. Но конечно, я не мог их оставить и сразу сказал, что отвезу всех, куда скажут. Ну куда им ночью, зимой, с двумя грудными детьми? Позвонил своей семье, объяснил ситуацию. У меня у самого жена и шестилетний сын. Они меня, конечно, очень ждали, соскучились. Но с пониманием отнеслись к ситуации. Жена сказала, что я настоящий мужчина, что любит меня и гордится моим поступком".

Журналисты "РГ" встретили старенькую "десятку" с волгоградскими номерами Арсена под воротами детского оздоровительного центра "Котлостроитель" в хуторе Красный Десант на берегу Азовского моря. Это один из первых пансионатов, принявших беженцев. Но в половине двенадцатого ночи, кроме нас, там еще никого не было. Оно и понятно: туман в эту ночь на трассе был страшный. Видимость - не больше пяти метров, и автобусы с надписью "Дети" крались чуть ли не наощупь.

На заднем сиденье "десятки" дремала 19-летняя дочь Руслана Екатерина с дочкой - 25 февраля ей, кстати, исполнится годик. Рядом прикорнула Катина кума Женя, тоже с ребенком, которому от силы пять-шесть месяцев. Малышки спали на руках у мам, укутанные в "верблюжьи" одеяла.

Фото: Александр Река/ТАСС
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... В пансионате зажегся свет. Вышел охранник: "Ребята, загоняйте машину". Арсен помог выгрузить из багажника нехитрый скарб, который беженцы успели забрать из дома.

Прощались мужики как старые друзья.

- Ну, увидимся, - Арсен на прощание жмет Руслану руку. Обнялись. Руслан украдкой смахнул слезу. - Все нормально. Ты молодец, что вывез семью. Все правильно сделал, вас тут не бросят. Телефонами обменялись. На первую годовщину внучки наберу обязательно...

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