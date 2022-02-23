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23.02.2022 19:07
Рубрика: Общество

Донецкий "Дизель" осел в Каменке

Текст: Лариса Ионова, Анна Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 40(8688)
Юношеская хоккейная команда из Донецка поехала на товарищеский матч в Краснодар в рамках подготовки к чемпионату Краснодарского края. Но когда соревнования закончились, оказалось, что возвращаться им некуда: в ДНР началась эвакуация. Что делать?
Уже 22 февраля ребята вышли на тренировку на ледовой арене донской Каменки.

Тренеры и руководитель команды стали искать выход из создавшейся ситуации. Вспомнили, как год назад были на соревнованиях на донской земле, в поселке Каменка Кашарского района. Это один из дальних районов Ростовской области. Но здесь местный энтузиаст и меценат Николай Гончаров полтора года назад построил настоящую ледовую арену для мальчишек родного поселка. Теперь в маленьком селе есть своя хоккейная команда "Светлый", где тренируются будущие звезды настоящего хоккея и устраиваются соревнования.

- Тренер "Дизеля" позвонил нашему тренеру, тот - ко мне. Конечно, я сказал: приезжайте, примем! - рассказывает Николай Гончаров.

- Сейчас у нас все отлично! Огромное спасибо дончанам! - говорит президент Федерации хоккея в ЛНР, президент клуба "Дизель" Сергей Аляпкин. - Ребят разместили в гостевом доме для спортсменов. Все новое, все бесплатно: проживание, питание. А кормят мальчишек в колхозной столовой домашними продуктами, сметаной, молоком. А главное, и тренироваться они будут, как обычно на сборах - по три выхода в день на лед плюс тренировки "на земле".

И родители там, в Донецке и Луганске, рады и спокойны за своих ребят.

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