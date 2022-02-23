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23.02.2022 17:37
Рубрика: Происшествия

ФСБ показала кадры задержания подозреваемых в подготовке теракта в Крыму

ФСБ России опубликовала видео задержания подозреваемых в подготовке теракта в православном храме в Крыму.

На видеозаписи сотрудники ФСБ заходят в квартиру, где находились подозреваемые, и проводят обыск.

Также силовики проводят обыск в еще одном помещении, где были обнаружены листовки, патроны и, предположительно, компоненты для изготовления взрывных устройств.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что был предотвращен теракт, который сторонники запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор" планировали совершить в храме в Крыму.

Всего были задержаны шесть человек. Как заявили в ЦОС ФСБ, задержанные планировали подорвать самодельное взрывное устройство в одном из храмов на территории полуострова. Кроме того, они вели переписку, где обсуждали детали планирующегося подрыва.

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