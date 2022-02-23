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23.02.2022 15:03
Рубрика: Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Крыму, который готовили украинские националисты

Текст: Иван Егоров

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму шесть граждан России - сторонников запрещенной в РФ террористической организации "Правый сектор". Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, задержанные готовили взрыв с помощью самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов в Крыму.

По данным ЦОС, эту акцию они готовили для устрашения населения полуострова. Во время обыска в гараже одного из задержанных были обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства с поражающими элементами и взрывчатые вещества. Кроме того, в телефонах радикалов была обнаружена их переписка с инструкциями по изготовлению СВУ и обсуждение планов готовящегося теракта.

ФСБ показала кадры задержания и допроса лжеминеров

Также выявлена причастность задержанных к распространению и пропаганде радикальной идеологии в соцсетях и мессенджерах. Кроме того, по адресам их проживания сотрудники ФСБ изъяли символику "Правого сектора".

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