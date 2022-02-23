ФСБ предотвратила теракт в Крыму

ФСБ предотвратила теракт, который сторонники запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор" планировали совершить в православном храме в Крыму. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В результате проведенных мероприятий правоохранителями задержаны шесть человек. Как заявили в ЦОС ФСБ, задержанные планировали подорвать самодельное взрывное устройство в одном из храмов на территории полуострова. У них также были обнаружены компоненты и взрывчатые вещества для изготовления взрывного устройства. Кроме того, они вели переписку, где обсуждали детали планирующегося подрыва.