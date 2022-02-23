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23.02.2022 18:54
Рубрика: Общество

Губернатор Ростовской области рассказал о приеме беженцев

Текст: Василий Голубев (губернатор Ростовской области)
Российская газета - Федеральный выпуск № 40(8688)
Так уж случилось, что Ростовская область вновь стала основными воротами страны, через которые в Россию за спасением устремились жители приграничных украинских территорий.
Василий Голубев: Мы сделали все, чтобы не оставить людей один на один с бедой.

Подобное уже было семь лет назад, когда у наших соседей взрывались снаряды и гибли мирные граждане. Тогда мы впервые столкнулись с огромным потоком растерянных и гонимых обстоятельствами людьми: стариками, женщинами, детьми, которые массово переходили через границу и шли к нам за помощью.

Конечно, мы им помогали. А как же иначе? У нас-то и граница проходила порой прямо по центральной улице поселка, а родные друг другу люди жили по разные стороны рубежа. Поэтому принимали, окружали заботой, решали житейские вопросы.

Увы, этот горький опыт пригодился нам опять. И как только у нас на границе выстроились колонны автобусов с детьми и женщинами, мы тут же развернули все силы и средства, чтобы не оставить людей один на один с бедой. В кратчайшие сроки организовали на Дону больше сотни пунктов временного размещения граждан почти на 14 тысяч мест. В круглосуточном режиме решаем комплекс вопросов - транспортных, медицинских, по обеспечению прибывающих к нам людей всем необходимым.

Нам помогает Федерация. Президент страны молниеносно поддержал нас, распорядившись направить пять миллиардов рублей. В Ростовскую область сразу прибыла группа федеральных руководителей. Откликнулись и коллеги из других российских регионов, предлагая свое содействие.

Но главное, как и в прошлый раз, широко отозвались на бедствие соседей рядовые жители области. Многие записались в волонтеры, понесли в ПВРы предметы первой необходимости и одежду для детей, предложили разместить малышей у себя в семьях. А по-другому просто не может быть!

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В регионах Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону Обострение ситуации в Донбассе

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