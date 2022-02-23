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23.02.2022 18:44
Рубрика: Общество

Первую группу детей из детдомов Донецка разместили в "Ромашке"

Текст: Александр Гавриленко
Российская газета - Федеральный выпуск № 40(8688)
Одна из первых автоколонн с детьми Донбасса прибыла в пункт временного размещения "Ромашка" на берегу Азовского моря 19 февраля.
Первая группа детей из нескольких детских домов Донецка и одного дома-интерната размещена в круглогодичном оздоровительно-спортивном комплексе "Ромашка" на берегу Азовского моря. К слову, один из лучших на юге России. Фото: Александр Гавриленко

В обычной жизни это круглогодичный оздоровительный спортивный комплекс, к слову, один из лучших на юге России. Как признались сотрудники, для них приезд такого числа детей стал неожиданностью. Но они сумели быстро сориентироваться и принять всех гостей без волокиты.

К слову, в интернет вбрасывались фотографии, где толпы беженцев якобы не могут сразу попасть в пункты временного размещения из-за больших очередей. Но такого здесь не было и в помине.

Первая группа, 250 детей из нескольких детских домов Донецка и одного дома-интерната вместе с сопровождающими, добралась до "Ромашки" в 10 часов утра, и еще столько же ребят прибыло после обеда.

Фонд зимнего размещения "Ромашки" - 500 с лишним коек, и здесь в полном составе работают все охранники, повара, технический персонал и так далее.

- Как только мы приехали, нас сразу разместили на отдельном этаже, по пять детей в каждой комнате. Везде было очень тепло, кровати застелены чистым бельем. Мыло, шампунь, полотенца - всего достаточно, - рассказала "РГ" замдиректора Детского социального центра города Донецка Елена Плотникова.

Одна из местных сотовых компаний раздала свои сим-карты всем нуждающимся. Теперь у всех есть бесплатный интернет и мобильная связь

Она приехала со своими тремя детьми. Инспекция Роспотребнадзора проверила, как организованы антиковидные мероприятия, проветриваются ли комнаты, какая температура воздуха. За сутки решили и проблему с интернетом: одна из местных сотовых компаний раздала свои сим-карты всем нуждающимся. Теперь у всех есть бесплатный интернет и мобильная связь.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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- Границу с двумя КПП прошли за один час. Дети быстро пересели из автобуса в автобус, пешком никуда не шли. Часа через три мы были в лагере. Не успели заселиться, нас тут же позвали на завтрак. Утром была овсяная каша, бутерброды с колбасой и маслом, омлет и чай, - рассказала Плотникова. - А на обед суп, гречневая каша с котлетами, булочки с изюмом из собственной пекарни и компот из местных сухофруктов.

Порции большие, повара кладут с запасом, так что дети иногда их не доедают. Администрация регулярно оставляет взрослым и детям анкеты, где можно написать о том, что им необходимо. Добавили в меню яблоки, бананы и апельсины. Все очень вкусно и сытно.

- Лучше, чем у нас дома, - тут же со смехом добавляют дети.

Они быстро забыли про смертельную опасность, которая им грозила еще день назад. Изо всех уголков слышится звонкий смех.

Дон встретил их ярким солнцем, почти весенней погодой, а главное, они увидели море, некоторые - впервые в своей маленькой жизни.

P.S.

Спустя три дня мы вновь навестили ребят. Дети полностью освоились. Администрация пансионата готовится "распаковать" законсервированный на зиму кинотеатр на территории лагеря. Чтобы показывать мультфильмы про богатырей, а еще "Машу и Медведя", которые просят малыши.

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