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23.02.2022 11:59
Рубрика: Власть

Подлодка "Ростов-на-Дону" вернулась в Новороссийск из Средиземного моря

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба Черноморского флота Фото: Пресс-служба Черноморского флота
Фото: Пресс-служба Черноморского флота

Дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону" проекта 636.3 "Варшавянка" вернулась в Новороссийск после выполнения задач в составе Военно-Морского флота. Лодка четыре месяца находилась в составе группировки сил в водах Средиземного моря. Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота, теперь экипаж, полностью состоящий из контрактников, будет выполнять плановые задачи по боевой подготовке.

- На причале Новороссийской военно-морской базы ЧФ состоялась торжественная церемония встречи экипажа. С возвращением в родную гавань и успешным выполнением поставленных задач моряков поздравили командование НВМБ и члены семей военнослужащих, - отметили в пресс-службе флота.

Прибывшим из дальнего плавания морякам вручили государственные и ведомственные награды, а также объявили благодарности. Теперь подводную лодку ждет плановое техническое обслуживание и пополнение запасов.

"Ростов-на-Дону" - одна из шести субмарин проекта 636.3 "Варшавянка", которые базируются в Новороссийске. Это многоцелевые подводные лодки на дизель-электрических двигателях, подходящие для выполнения самых разных задач. Экспортные версии таких субмарин стоят на вооружении Китая, Алжира, Въетнама, а в России несут службу на Черноморском и Тихоокеанском флотах.

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