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Рубрика: Общество

Ростовская пенсионерка готова бескорыстно принять беженцев из Донбасса

Текст: Елена Мелихова
Российская газета - Федеральный выпуск № 40(8688)
Ростовская пенсионерка Ирина Бойко готова бескорыстно поселить у себя женщину с ребенком.

- 18 февраля я узнала о беженцах с Донбасса. Бедные люди! У меня сердце кровью обливается просто. Многие с детками вынужденно покинули свои дома. Даже не представляю, что они чувствуют. Так хочется по возможности помочь, - говорит Ирина Валерьевна.

Она не миллионер и не олигарх, а простая пенсионерка, в прошлом инженер-проектировщик, сейчас на заслуженном отдыхе. Есть взрослый сын, но он уже самостоятельный и живет отдельно.

- У меня двухкомнатная квартира. В одну комнату могу поселить переселенцев. Но смогу принять только одну женщину (маму или бабушку) с одним ребенком, девочкой от трех до шести лет.

Условия проживания у меня хорошие, правда, в комнате только один двуспальный диван. Два шкафа есть, письменный стол, телевизор. На кухне микроволновка, холодильник. Стиральная машинка тоже есть. В уходе за ребенком помогу. А если мама будет работать, посижу с малышкой.

Объявление о том, что она готова поселить в своей квартире беженцев, Ирина Валерьевна разместила на "Авито". Правда, переживает, вдруг нуждающийся в помощи человек, его не увидит.

- А как же иначе? Мы все люди и должны помогать друг другу, - говорит она. - Дай Бог, чтобы был мир. И люди смогли поскорее вернуться домой.

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