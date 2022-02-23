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23.02.2022 11:52
Рубрика: Власть

В Ростове заработали телефоны "горячей линии" для беженцев

Текст: Николай Грищенко

В Ростовской области заработал дополнительный телефон горячей линии для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР 8-800-201-59-79. Новый федеральный телефонный номер позволит "разгрузить" региональный телефон 8 (863) 239-99-99.

Кроме того, задать вопросы и получить помощь можно и по телефонам оперативного штаба по мониторингу ситуации, связанной с прибытием на территорию Ростовской области пострадавших граждан: 8(863) 283-70-71, 283-70-72, 283-70-74, 283-70-76, 283-70-77, 283-70-78, 283-70-79. Обращение также можно направить по электронной почте oper-shtab@bk.ru.

Кроме того в Ростов-на-Дону из разных регионов России прибыла гуманитарная помощь. 40 грузовых автомобилей привезли для эвакуированных из Донбасса женщин и детей продукты и товары первой необходимости, средства гигиены, антисептики, электроприборы и постельное белье. Всего 800 тонн, которые будут распределены среди беженцев. До 28 февраля на Дон прибудет еще одна колонна гуманитарной помощи с 500 тоннами груза.

- На сегодня в пункты временного размещения Ростовской области прибыло около 7000 беженцев. Все, кто приехал, получают возможность подать заявление и оформить единовременную выплату. Это можно сделать на месте в пункте временного размещения, а те, кто находится у родственников, самостоятельно, могут обращаться в органы соцзащиты в муниципалитетах по месту пребывания и получать поддержку - финансовую и любую другую. Мы готовы учитывать потребности этих людей в каждом муниципалитете, - подчеркнул губернатор Василий Голубев.

Из Астрахани отправили первую партию гуманитарной помощи для Донбасса

Кстати

По данным пограничного управления ФСБ России по Ростовской области 22 февраля через пункты пропуска границу пересекло более 15 тысяч человек, эвакуированных с территории республик Донбасса. Всего в Россию с начала обострения обстановки прибыло свыше 95 тысяч человек.

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