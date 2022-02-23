В Ростове заработали телефоны "горячей линии" для беженцев

В Ростовской области заработал дополнительный телефон горячей линии для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР 8-800-201-59-79. Новый федеральный телефонный номер позволит "разгрузить" региональный телефон 8 (863) 239-99-99.

Кроме того, задать вопросы и получить помощь можно и по телефонам оперативного штаба по мониторингу ситуации, связанной с прибытием на территорию Ростовской области пострадавших граждан: 8(863) 283-70-71, 283-70-72, 283-70-74, 283-70-76, 283-70-77, 283-70-78, 283-70-79. Обращение также можно направить по электронной почте oper-shtab@bk.ru.

Кроме того в Ростов-на-Дону из разных регионов России прибыла гуманитарная помощь. 40 грузовых автомобилей привезли для эвакуированных из Донбасса женщин и детей продукты и товары первой необходимости, средства гигиены, антисептики, электроприборы и постельное белье. Всего 800 тонн, которые будут распределены среди беженцев. До 28 февраля на Дон прибудет еще одна колонна гуманитарной помощи с 500 тоннами груза.

- На сегодня в пункты временного размещения Ростовской области прибыло около 7000 беженцев. Все, кто приехал, получают возможность подать заявление и оформить единовременную выплату. Это можно сделать на месте в пункте временного размещения, а те, кто находится у родственников, самостоятельно, могут обращаться в органы соцзащиты в муниципалитетах по месту пребывания и получать поддержку - финансовую и любую другую. Мы готовы учитывать потребности этих людей в каждом муниципалитете, - подчеркнул губернатор Василий Голубев.

Кстати

По данным пограничного управления ФСБ России по Ростовской области 22 февраля через пункты пропуска границу пересекло более 15 тысяч человек, эвакуированных с территории республик Донбасса. Всего в Россию с начала обострения обстановки прибыло свыше 95 тысяч человек.