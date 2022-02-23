Житель Новочеркасска предоставил дом большой семье беженцев

Раньше он сдавал дом под офисы, а теперь помещения срочно переделывают под семейный детский дом. Это семья Ковалевых - Коломеец, мать и дочь из Донецкой Народной Республики, воспитывает 24 приемных детей в возрасте от четырех до 14 лет.
Это трехэтажное здание для большой семьи удалось найти с легкой руки жительницы Новочеркасска Ирина Чумаченко, которая руководит отделом по церковной благотворительности и социальному служению Новочеркасского благочиния Она организовала массовый сбор гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса. Сейчас координирует волонтеров, откликнувшихся на ее призыв о помощи в соцсетях.
- У меня такое чувство, что весь город хочет помочь беженцам. Каждый день десятки людей несут и везут продукты, вещи, бытовую технику, сдают деньги сестрам милосердия в Михайловский храм, - говорит Ирина Чумаченко. -
А семью Ковалевых - Коломеец знаем еще с 2014 года, познакомились когда ездили на Донбасс отвозить гуманитарную помощь.
Сейчас здесь кипит работа круглые сутки: электрики занимаются проводкой, другие добровольцы собирают кровати, моют помещения, готовят еду. К приезду постояльцев, должно быть готово.