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23.02.2022 19:04
Рубрика: Общество

Житель Новочеркасска предоставил дом большой семье беженцев

Текст: Алена Ларина
Российская газета - Федеральный выпуск № 40(8688)
В Новочеркасске отдали дом самой большой семье беженцев.Трехэтажное здание для ее размещения бесплатно предоставил новочеркасец Николай Вербицкий. Он же взял на себя оплату всех коммунальных платежей.
В этот дом новочеркасец Николай Вербицкий поселил семью, в которой воспитывается 24 приемных ребенка. Фото: Из личного архива

Раньше он сдавал дом под офисы, а теперь помещения срочно переделывают под семейный детский дом. Это семья Ковалевых - Коломеец, мать и дочь из Донецкой Народной Республики, воспитывает 24 приемных детей в возрасте от четырех до 14 лет.

Это трехэтажное здание для большой семьи удалось найти с легкой руки жительницы Новочеркасска Ирина Чумаченко, которая руководит отделом по церковной благотворительности и социальному служению Новочеркасского благочиния Она организовала массовый сбор гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса. Сейчас координирует волонтеров, откликнувшихся на ее призыв о помощи в соцсетях.

- У меня такое чувство, что весь город хочет помочь беженцам. Каждый день десятки людей несут и везут продукты, вещи, бытовую технику, сдают деньги сестрам милосердия в Михайловский храм, - говорит Ирина Чумаченко. -

А семью Ковалевых - Коломеец знаем еще с 2014 года, познакомились когда ездили на Донбасс отвозить гуманитарную помощь.

Сейчас здесь кипит работа круглые сутки: электрики занимаются проводкой, другие добровольцы собирают кровати, моют помещения, готовят еду. К приезду постояльцев, должно быть готово.

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