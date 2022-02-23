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23.02.2022 19:01
Рубрика: Общество

Жительница Ростова помогает беженцам связаться с родственниками

Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 40(8688)
Едва беженцы разместились в номерах и начали привыкать к новой жизни, как прошлое снова напомнило о себе.
Анна Есипенко: Я счастлива, когда потерявшиеся родные снова находят друг друга. Фото: Из личного архива

- Отель находится в зоне отдыха на левом берегу Дона, и когда с других баз стали запускать в ночное небо салюты и фейерверки, то женщины и дети проснулись и выскочили на улицу. Они думали, что начался артиллерийский обстрел и надо снова бежать прятаться, - рассказывает Анна.

Чтобы никто не видел ее мокрых глаз, начинает протирать очки.

- В этот момент я поняла, что там, в Донбассе, произошла большая беда и у людей горе. Все мелочные проблемы растаяли, как туман, как пустяк...

Людям раздали сим-карты, а многие, особенно бабушки, не умеют ими пользоваться или звонили домой и выговорили все деньги. Стоят растерянные. Спрашиваю: чем помочь - на счету нет денег. Позвонить не могу, а что такое остаться без связи в мегаполисе? Это значит совсем пропасть. Ведь некуда обратиться за помощью. Ну и стала класть деньги им на телефон. Сначала одним, потом другим. Денег не хватает - позвонила маме, и она стала класть. Зато я счастлива, когда потерявшиеся родные снова находят друг друга. Вот послушайте, что они прислали, - говорит Анна.

Она протягивает телефон. Наверное, даже самый талантливый артист в мире не сможет повторить столь радостный голос: "Алло. Это говорит Оля. Спасибо вам, у нас все хорошо, не волнуйтесь".

Люди - 127 постояльцев - все разные, от грудничков до 86-летней Таисии Ивановны из Донецка. И всем нужен подход и доброе слово.

Фото: REUTERS
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- Вы знаете, наша самая старшая женщина заболела. У нее произошел нервный срыв и скакануло давление. Она потеряла память и неожиданно перестала всех узнавать. И нам пришлось ее выхаживать, успокоили, слава богу, - говорит Анна.

Хрупкая девушка, мать восьмилетнего мальчишки Анна Есипенко, не спит уже трое суток. Трое суток она в гостинице принимает и размещает людей, рассказывает, куда пойти и где можно купить недорогие товары, как правильно оформить документы для получения единовременного пособия.

- Ну я же не могу по-другому. Ведь у людей такая беда, а мы чужое горе разделим между всеми нами, и тогда проблемы окажутся такими малыми-малыми и все будет хорошо, - убеждена скромный администратор.

В регионах Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону Обострение ситуации в Донбассе

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