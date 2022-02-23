Суд не разрешил женщине выгнать надоевшего сожителя из квартиры

Суд в Тюменской области не разрешил местной жительнице выставить на улицу опостылевшего сожителя. Квартира не приватизирована, и раз женщина-хозяйка когда-то прописала кавалера у себя, то должна стойко переносить тяготы и лишения семейной жизни.

"Сладковский районный суд отказал Екатерине С. в выселении сожителя из муниципальной квартиры в селе Степное и снятии его с регистрационного учета, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области. - Свое обращение в суд дама мотивировала тем, что с сожителем испортились отношения. Он злоупотребляет спиртным, устраивает скандалы, оскорбляет ее. Совместно нажитого имущества у истца и ответчика нет, общего хозяйства они не ведут".

Но когда-то все было совсем по-другому. Женщина любила и доверяла настолько, что поделилась с мужчиной самым сокровенным - пропиской.

"Ранее она вселила сожителя в квартиру как члена семьи, и все расходы по содержанию жилого помещения они должны нести в равных долях", - подчеркнули в суде.

В каком-то смысле суд не позволил женщине разбить любовную лодку о быт. Точнее, добить ее. Мы не знаем, на какие именно рифы налетела лодка любви в данном случае: рифы дивана и телевизора, скалы алкоголизма, отмели равнодушия и т.п. Но совместная прописка связывает их крепче, чем мог бы связать штамп в паспорте. Потому, судя по всему, в горе и радости быть им вместе на одной кухне.

Конечно, ни один суд не вправе запереть женщину в четырех стенах наедине с грубияном и дебоширом. Тот, кто поднимает руку - на любимых ли, на нелюбимых ли, все равно, - должен отвечать по закону. Однако в данном случае есть проблема: официальных жалоб на сожителя не поступало.

Факты домашних скандалов надо было фиксировать: вызывать полицию, подавать жалобы

"Хозяйка не обращалась в правоохранительные органы по фактам хулиганства гражданина, - продолжают в суде. - На судебном заседании ответчик не признал исковые требования и заявил, что у него нет другого жилья. Прокурор также просил суд оставить иск без удовлетворения, поскольку истица не представила достаточных оснований".

То есть если называть вещи своими именами, суд не поверил слезам женщины, но поверил слезам ее экс-любимого. И дело здесь не в неприязни к женскому полу. В данной ситуации именно женщина должна была подтвердить обоснованность своих слез. Кавалеру же достаточно было показать на пасмурное небо и сказать, что ему некуда идти.

"По закону члены семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма имеют равные с нанимателем права и обязанности, - пояснили в объединенной пресс-службе судов региона. - Если гражданин перестал быть членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, но продолжает проживать в занимаемом жилом помещении, за ним сохраняются такие же права, какие имеют наниматель и члены его семьи. Указанный гражданин самостоятельно отвечает по своим обязательствам, вытекающим из соответствующего договора социального найма".

Возможно, он действительно такой негодяй, как она описала. Однако факты домашних скандалов надо фиксировать: вызывать полицию, подавать жалобу.

Тогда с гражданином в суде был бы совсем другой разговор. А пока даме остается разве что разделить с ним коммунальный счет.