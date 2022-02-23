Суд не разрешил женщине выгнать надоевшего сожителя из квартиры

Новости

В Гидрометцентре рассказали о потеплении в начале марта 23:30
Роскомнадзор потребовал разблокировать канал главы ДНР на YouTube 22:48
Байден распорядился ввести санкции против компании-оператора "Северного потока - 2" 22:47
Колонна дальнобойщиков направилась на акцию протеста в Вашингтон 22:18
Пушилин: Ситуация на линии соприкосновения ухудшается с каждым днем 22:15
Участницу бунта в Капитолии приговорили к тюремному заключению 22:04
Более 631 тыс. человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 22:01
В Челябинской области 11-летняя девочка погибла в бассейне 21:57
В Москве прошел салют в честь Дня защитника Отечества 21:49
СК РФ возбудил дело о незаконном пересечении границы украинскими БМП 21:35
Москалькова: Мир пока не дал четкой оценки геноциду в Донбассе 21:15
Вечер в честь Дня защитника Отечества прошел в Театре Российской армии 20:39
Назначен новый полномочный представитель Беларуси при ОДКБ 20:22
В 2021 году импорт картофеля в Россию вырос почти в два раза 20:01
Небензя: С нарушителями перемирия в Донбассе никто либеральничать не будет 19:58
Россия в 2021 году сохранила второе место в мире по добыче нефти 19:44
В Подмосковье возбудили уголовное дело из-за падения наледи на ребенка 19:31
Евросоюз официально ввел санкции против России 19:27
В России подорожали молочные продукты и овощи 19:18
Курс доллара превысил 81 рубль впервые с 2020 года 18:34
Исландия отменяет все ограничения по коронавирусу 18:33
У 20-летнего хоккеиста "Салавата Юлаева" Амирова обнаружили опухоль головного мозга 18:31
Над посольством России на Украине спущен флаг 17:42
На Ленинградском вокзале откроют не работавший 30 лет переход 17:41
Украина больше не будет чтить память погибших в Великой Отечественной войне 17:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
23.02.2022 22:06
Рубрика: Происшествия

Суд не разрешил женщине выгнать надоевшего сожителя из квартиры

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 40(8688)
Суд в Тюменской области не разрешил местной жительнице выставить на улицу опостылевшего сожителя. Квартира не приватизирована, и раз женщина-хозяйка когда-то прописала кавалера у себя, то должна стойко переносить тяготы и лишения семейной жизни.

"Сладковский районный суд отказал Екатерине С. в выселении сожителя из муниципальной квартиры в селе Степное и снятии его с регистрационного учета, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области. - Свое обращение в суд дама мотивировала тем, что с сожителем испортились отношения. Он злоупотребляет спиртным, устраивает скандалы, оскорбляет ее. Совместно нажитого имущества у истца и ответчика нет, общего хозяйства они не ведут".

Но когда-то все было совсем по-другому. Женщина любила и доверяла настолько, что поделилась с мужчиной самым сокровенным - пропиской.

"Ранее она вселила сожителя в квартиру как члена семьи, и все расходы по содержанию жилого помещения они должны нести в равных долях", - подчеркнули в суде.

В каком-то смысле суд не позволил женщине разбить любовную лодку о быт. Точнее, добить ее. Мы не знаем, на какие именно рифы налетела лодка любви в данном случае: рифы дивана и телевизора, скалы алкоголизма, отмели равнодушия и т.п. Но совместная прописка связывает их крепче, чем мог бы связать штамп в паспорте. Потому, судя по всему, в горе и радости быть им вместе на одной кухне.

Конечно, ни один суд не вправе запереть женщину в четырех стенах наедине с грубияном и дебоширом. Тот, кто поднимает руку - на любимых ли, на нелюбимых ли, все равно, - должен отвечать по закону. Однако в данном случае есть проблема: официальных жалоб на сожителя не поступало.

Факты домашних скандалов надо было фиксировать: вызывать полицию, подавать жалобы

"Хозяйка не обращалась в правоохранительные органы по фактам хулиганства гражданина, - продолжают в суде. - На судебном заседании ответчик не признал исковые требования и заявил, что у него нет другого жилья. Прокурор также просил суд оставить иск без удовлетворения, поскольку истица не представила достаточных оснований".

Фото: Сергей Михеев
Верховный суд разъяснил, как оспорить завещание

То есть если называть вещи своими именами, суд не поверил слезам женщины, но поверил слезам ее экс-любимого. И дело здесь не в неприязни к женскому полу. В данной ситуации именно женщина должна была подтвердить обоснованность своих слез. Кавалеру же достаточно было показать на пасмурное небо и сказать, что ему некуда идти.

"По закону члены семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма имеют равные с нанимателем права и обязанности, - пояснили в объединенной пресс-службе судов региона. - Если гражданин перестал быть членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, но продолжает проживать в занимаемом жилом помещении, за ним сохраняются такие же права, какие имеют наниматель и члены его семьи. Указанный гражданин самостоятельно отвечает по своим обязательствам, вытекающим из соответствующего договора социального найма".

Возможно, он действительно такой негодяй, как она описала. Однако факты домашних скандалов надо фиксировать: вызывать полицию, подавать жалобу.

Тогда с гражданином в суде был бы совсем другой разговор. А пока даме остается разве что разделить с ним коммунальный счет.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

Главное сегодня

Путин объяснил Эрдогану необходимость признания ЛНР и ДНР
ВЦИОМ: Решение о признании независимости ДНР и ЛНР одобрили 73% россиян
Путин: На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равных в мире
Украина больше не будет чтить память погибших в Великой Отечественной войне
Трамп назвал гениальным ход Москвы с признанием ЛНР и ДНР
Личный опыт: Как бабушку пытались обмануть мошенники и что из этого вышло
СК возбудил дело по факту обнаружения на Донбассе останков 295 гражданских лиц