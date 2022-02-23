Новости

Участницу бунта в Капитолии приговорили к тюремному заключению 22:04
Более 631 тыс. человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 22:01
В Челябинской области 11-летняя девочка погибла в бассейне 21:57
В Москве прошел салют в честь Дня защитника Отечества 21:49
СК РФ возбудил дело о незаконном пересечении границы украинскими БМП 21:35
Москалькова: Мир пока не дал четкой оценки геноциду в Донбассе 21:15
Вечер в честь Дня защитника Отечества прошел в Театре Российской армии 20:39
Назначен новый полномочный представитель Беларуси при ОДКБ 20:22
В 2021 году импорт картофеля в Россию вырос почти в два раза 20:01
Небензя: С нарушителями перемирия в Донбассе никто либеральничать не будет 19:58
Россия в 2021 году сохранила второе место в мире по добыче нефти 19:44
В Подмосковье возбудили уголовное дело из-за падения наледи на ребенка 19:31
Евросоюз официально ввел санкции против России 19:27
В России подорожали молочные продукты и овощи 19:18
Курс доллара превысил 81 рубль впервые с 2020 года 18:34
Исландия отменяет все ограничения по коронавирусу 18:33
У 20-летнего хоккеиста "Салавата Юлаева" Амирова обнаружили опухоль головного мозга 18:31
Над посольством России на Украине спущен флаг 17:42
На Ленинградском вокзале откроют не работавший 30 лет переход 17:41
Украина больше не будет чтить память погибших в Великой Отечественной войне 17:31
Аналитик Юшков перечислил причины роста цен на газ в Европе 17:25
МИД Кубы: США манипулируют мировым сообществом по вопросу Украины 17:23
В Подмосковье женщину убила упавшая с крыши наледь 17:14
Глава МИД Британии заявила, что хочет "причинить боль" России 17:14
МИД РФ: Санкции не помешают России отстаивать свои интересы 17:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
23.02.2022 21:57
Рубрика: Происшествия

В Челябинской области 11-летняя девочка погибла в бассейне

Текст: Светлана Добрынина

Тело 11-летней девочки обнаружено сегодня днем в бассейне комплекса отдыха, расположенном в Коркинском районе Челябинской области, - сообщили в СК региона.

По предварительным данным правоохранительных органов, ребенок отдыхал с родными. Во время купания в бассейне ее волосы попали в слив для воды. Из-за мощных насосов девочка не смогла освободиться из ловушки и подняться на поверхность воды. Эксперты после первоначального осмотра тела склоняются к выводу, что смерть не носила криминальный характер.

- По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.238 УК РФ: выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья повлекшее смерть потерпевшего, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и виновные должностные лица компании предоставляющей данную услугу. Проверяется, как обеспечивается контроль по соблюдению безопасности людей, находящихся в воде.

В Ленобласти мальчик прыгнул на лед и утонул
В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

Главное сегодня

Путин объяснил Эрдогану необходимость признания ЛНР и ДНР
ВЦИОМ: Решение о признании независимости ДНР и ЛНР одобрили 73% россиян
Путин: На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равных в мире
Украина больше не будет чтить память погибших в Великой Отечественной войне
Трамп назвал гениальным ход Москвы с признанием ЛНР и ДНР
Личный опыт: Как бабушку пытались обмануть мошенники и что из этого вышло
СК возбудил дело по факту обнаружения на Донбассе останков 295 гражданских лиц