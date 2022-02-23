В Челябинской области 11-летняя девочка погибла в бассейне

Тело 11-летней девочки обнаружено сегодня днем в бассейне комплекса отдыха, расположенном в Коркинском районе Челябинской области, - сообщили в СК региона.

По предварительным данным правоохранительных органов, ребенок отдыхал с родными. Во время купания в бассейне ее волосы попали в слив для воды. Из-за мощных насосов девочка не смогла освободиться из ловушки и подняться на поверхность воды. Эксперты после первоначального осмотра тела склоняются к выводу, что смерть не носила криминальный характер.

- По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.238 УК РФ: выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья повлекшее смерть потерпевшего, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и виновные должностные лица компании предоставляющей данную услугу. Проверяется, как обеспечивается контроль по соблюдению безопасности людей, находящихся в воде.