Роспотребнадзор: Последствия COVID-19 проявляются на протяжении года и более

Сегодня многие переболевшие коронавирусом жалуются на различные нестандартные состояния. Врачи называют такие проявления постковидным синдромом. Сохраняться он может длительное время.

- На сегодняшний день врачи-исследователи пока не пришли к согласованному решению по вопросу, с какого времени можно диагностировать постковидный синдром, - рассказала в интервью "Российской газете" заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова. - В Великобритании еще в 2020 году была сформулирована рекомендация относить к постковидному синдрому те симптомы, которые сохраняются более 12 недель от момента начала заболевания. Но во многих странах такое определение считают неудобным для практики. Например, в Центре по контролю и профилактике заболеваний США принято к постковидному синдрому относить нарушения, сохраняющиеся более 4 недель после заражения. В нашем институте проводится детальное изучение особенностей симптомов, сохраняющихся после окончания основного курса лечения коронавирусной инфекции. По предварительным данным, после завершения анализа будет предложена новая классификация постковидных проявлений.

По словам Руженцовой, постковидный синдром может сохраняться до полугода и дольше. Есть пациенты, у которых симптоматика сохраняется уже более года. Пациенты предъявляют разнообразные жалобы. Часто беспокоит быстрая утомляемость, одышка, головокружения, головные боли, плохой сон, нарушения обоняния и вкусовых ощущений, нестабильное артериальное давление, суставные боли, нарушения пищеварения. Нередко страдает иммунная система. После перенесенного COVID-19 некоторые люди отмечают снижение сопротивляемости к другим инфекциям.

Полностью интервью с Татьяной Руженцовой читайте в ближайших номерах "Российской газеты".