Россия в 2021 году сохранила второе место в мире по добыче нефти

Россия в 2021 году осталась на втором месте в мире по объемам добычи нефти. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Так, на протяжении всего года добыча нефти в РФ не превышала 11 млн баррелей в день. В январе она составила 10,1 млн баррелей, а в феврале - 9,7 млн. Самый большой объем зафиксирован в ноябре 2021 года - 10,9 млн баррелей.

На первом месте оказались США - их уровень добычи лишь в феврале и мае опускался ниже 11 млн баррелей в сутки (до 10,3 и 10,9 млн баррелей соответственно).

Третье место заняла Саудовская Аравия (8-9 млн баррелей нефти в сутки).

Всего же в 2021 году Россия добыла 524 млн тонн нефти. Это на 2,1% выше аналогичного показателя 2020 года.