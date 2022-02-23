Италия откроется для российских туристов с 1 марта

Италия с 1 по 31 марта 2022 года снимет ограничения на въезд туристов, в том числе из России. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на сообщение генерального консульства этой страны в России.

Въехать в страну без карантина российские туристы смогут по ПЦР-тесту, экспресс-тесту на антиген или справке о перенесенном заболевании COVID-19. Также можно предъявить сертификат о вакцинации, но только препаратом, признанным Европейским агентством лекарственных средств. Российская вакцина "Спутник V" в этот список не входит.

При отсутствии перечисленных документов потребуется пройти карантин в течение пяти дней. После карантина нужно будет сдать анализ на антигены или молекулярный тест на COVID-19.

Туристам из России нужна действующая шенгенская виза, также потребуется заполнить анкету о местонахождении пассажира Passenger Locator Form (PLF).

В Италии с 1 марта снимаются действующие ограничения на въезд с целью туризма, отмечается в сообщении генконсульства. Но туристам рекомендовано перед выездом в Италию заблаговременно проверять актуальную информацию о порядке поездки.

Теперь туриндустрия ожидает возобновления выдачи виз. В сообщении генконсульства не говорится, начинается ли с 1 марта выдача туристических виз. При этом с 3 мая 2021 года Италия возобновила выдачу туристических виз только тем российским гражданам, у которых они истекли в период с 1 января 2020 года.