Samsung или Xiaomi? Выбираем лучший дешевый смартфон в России

В это сложно поверить, но на российском рынке есть хорошие и даже отличные смартфоны в ценовом диапазоне до 15 тысяч рублей. Их не так много, но те, что есть, очень хороши. Давайте взглянем на них поближе.

1. Samsung Galaxy A22. Крепкий середняк, обладающий достойным дизайном и работающий на процессоре MediaTek Helio G80. Объем памяти - 4/64 Гб, чего вполне достаточно для комфортной работы.

Фото: Samsung

Несомненный бонус - достойная камера, включающая в себя и основной (48 Мп со стабилизацией изображения), и широкоугольный модули. Экран AMOLED с диагональю 6,4 дюйма поддерживает разрешение HD+ и модную нынче частоту обновления 90 Гц. В наличии модуль NFC и разъем для наушников. Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч.

Цена Samsung Galaxy A22 - от 14700 рублей. Важная фишка - от трех лет обновлений Android.

2. Redmi 10 NFC - не менее достойная модель, которая в комплектации 4/64 Гб стоит 14900 рублей и работает на чуть более мощном чипе MediaTek Helio G88. Экран 6,5 дюйма поддерживает высокое разрешение FullHD+ и частоту обновления 90 Гц для плавной анимации.

Фото: Xiaomi

Основной модуль камеры имеет разрешение 50 Мп, широкоугольный - 8 Мп. Батарея емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку через USB-C, поддерживается установка карт microSD. Приятный бонус - FM-радио и миниджек для наушников. Из коробки установлен Android 11, который гарантированно обновится до Android 12 с гибко настраиваемой оболочкой MIUI 13 (а возможно, и до Android 13 - здесь полный список смартфонов Xiaomi, которые получат этот апдейт).

Redmi 10 NFC - очень шустрый и удобный телефон, который работает долго на одном заряде и справится даже с играми. Стоимость - от 14900 рублей.