Итак, решение принято: Россия официально признала суверенитет и независимость Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Вслед за установлением дипломатических отношений предполагается оказание экономической, гуманитарной и военной помощи, реализация других мер, необходимых для оформления государственности новых субъектов международной жизни.

Это - важное решение, которое будет иметь далеко идущие последствия как непосредственно для российско-украинских отношений, так и в более широком плане для европейской и международной безопасности. Можно без преувеличения сказать, что перевернута очередная страница истории, начавшаяся во время острого кризиса внутри и вокруг Украины в конце 2013 - начале 2014 года. Если говорить о жителях ДНР и ЛНР, то нынешний поворот открывает для них новую надежду на мирную жизнь.

Отсутствие уверенности в завтрашнем дне на протяжении более восьми лет не позволяло людям планировать будущее, нормально трудиться, строить семью и воспитывать детей. На данном этапе для Донбасса открывается перспектива определенной стабильности и предсказуемости, без которых устойчивое развитие едва ли возможно. Если дипломатическое признание со стороны Москвы будет подкреплено заметным прогрессом в решении острых экономических и социальных проблем, на что очень рассчитывают местные жители, то их поддержка такого развития событий будет обеспечена.

В этих условиях теряют смысл Минские соглашения, которые были призваны разрешить путем переговоров многолетний кризис вокруг "отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины". Соглашения, на которые возлагались большие надежды, и вокруг которых кипели такие страсти, теперь останутся лишь в учебниках истории. Скорее всего, та же участь постигнет и созданный для реализации соглашений "Нормандский формат" переговоров в составе представителей России, Украины, Франции и ФРГ.

Это не значит, что на переговорах вокруг Украины надо в принципе поставить крест, но если они и возобновятся при определенных обстоятельствах, то, скорее всего, будут проходить в другом формате, в другом составе и с другой повесткой дня.

Реакцию Киева на происходящие события можно считать ожидаемой. Там прекрасно понимают, что Украина не в состоянии эффективно помешать претворению в жизнь решения Москвы. Поэтому украинским руководством курс взят на то, чтобы извлечь из этого "поражения" максимальную выгоду для себя на будущее. В политическом плане Украине сейчас важно заручиться поддержкой ее суверенитета и территориальной целостности со стороны как можно большего количества государств. Отсюда повышенная активность в ООН, других международных организациях. Соответственно, не стоит ждать какой-то "полосы дипломатических признаний" новых государств со стороны международного сообщества - едва ли ДНР и ЛНР окажутся в этом отношении более успешными, чем признанные Россией в 2008-м Абхазия и Южная Осетия.

Теряют всякий смысл Минские соглашения, которые были призваны разрешить путем переговоров многолетний кризис

Нетрудно предсказать, что особый упор Украина будет делать на то, чтобы максимально использовать свой имидж "жертвы агрессии" для увеличения экономической помощи со стороны Запада. И здесь Киев может вполне преуспеть, так как западные страны, которые не могут заступиться за Украину военным путем, будут готовы пойти на серьезные экономические вливания, чтобы продемонстрировать свою солидарность с украинским руководством. Насколько эффективно эта помощь будет использована и в какой степени она послужит модернизации украинской экономики и социальной сферы - вопрос пока остается открытым.

Что касается военных аспектов, то Киев и западные страны, скорее всего, будут заглушать тему членства в НАТО и будут форсировать процесс перестраивания всей военной машины Украины под стандарты альянса. Можно ожидать увеличения военно-технической помощи Киеву со стороны отдельных стран НАТО, включая и поставки современных вооружений. Расчет всей этой политики простой: показать жителям Украины - и не только им - преимущества "дружбы" с Западом. Впрочем, по вопросам конкретных форматов и объемов военной поддержки Киева в сообществе западных стран будут и дальше сохраняться существенные расхождения.

Разумеется, признание Москвой ДНР и ЛНР будет в максимальной степени использовано Западом в целях ведения информационной войны против России. Нашей стране придется нелегко на многих многосторонних форумах и в международных организациях - от ООН до ОБСЕ и Совета Европы. Вопросы "территориальной целостности" Украины будут неизбежно подниматься и в двусторонних переговорах России с ее западными партнерами.

Если говорить о международных последствиях принятого Москвой решения, то надо исходить из того, что с дипломатическим признанием республик Донбасса мы вступаем в новую фазу противостояния с Западом. Масштабы и специфические особенности этого противостояния еще предстоит оценить, но уже сейчас ясно, что оно затянется надолго и будет охватывать самые различные области международной политики и экономики. Едва ли стоит рассчитывать на то, что в обозримой перспективе на Западе возобладают силы, настроенные на принципиальный пересмотр нынешних установок "сдерживания" Москвы и готовые предложить российской стороне какой-то новый вариант разрядки или "перезагрузки".

К этому этапу противостояния с Россией западные государства подошли более "подготовленными", чем это было в 2014 году. На протяжении последних дней, недель и месяцев ведется невиданная доселе информационная атака на Россию, используются все возможные средства, методы манипулирования общественным мнением. Эта кампания, направленная не только на российскую аудиторию, но и на аудиторию в собственных странах, приобретает затяжной характер. Из практических шагов следует ожидать поэтапного введения уже анонсированных санкций, призванных затронуть наиболее чувствительные сферы российской экономики. Санкционное давление становится одним из основных инструментов внешней политики Запада, причем с течением времени это давление становится все более изощренным и более фокусированным.

Скорее всего, последние события вокруг Украины будут иметь и более долгосрочные стратегические последствия, в том числе в области безопасности. Западные государства уже давно отказались от идеи формирования единой системы безопасности в евроатлантическом регионе, о чем много говорилось на рубеже XX и XXI веков. Теперь можно ожидать, что они ускорят курс на укрепление собственной безопасности с опорой на НАТО, о чем будет заявлено на предстоящем саммите альянса, который пройдет в Мадриде в июне 2022 года.

К этому этапу противостояния с Россией западные государства подошли более "подготовленными", чем это было в 2014 году

Хотя в риторике многих западных лидеров по-прежнему присутствует формула о том, что безопасность в Европе невозможно строить без России, а тем более против России, на практике Североатлантический альянс последовательно движется к тому, чтобы именно "сдерживание" Москвы снова стало главной целью и главным обоснованием сохранения НАТО в XXI веке. Украине в этих планах может быть уготована роль щита от "российской угрозы".

Сегодня открывается новая глава современной истории Европы - со своими вызовами и возможностями, надеждами и разочарованиями, победами и поражениями, приобретениями и утратами. Впереди много неожиданного и неизведанного, а потому в любом случае на спокойную жизнь рассчитывать не стоит.