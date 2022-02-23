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23.02.2022 11:00
Рубрика: Власть

Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества

Текст: Юрий Гаврилов
Министр обороны России Сергей Шойгу издал приказ по случаю Дня защитника Отечества. В нем глава военного ведомства поздравил с праздником военнослужащих, ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, боевых действий и военной службы.

"В этот день мы вспоминаем героические страницы истории нашей страны, чествуем тех, кто в разные времена сражался за свободу и независимость Родины", - сказано в приказе. Там отмечается, что во все времена наши армия и флот надежно стояли на страже родной земли, храбро отражали удары врага. "Мы гордимся доблестью и героизмом ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, воинов-интернационалистов, участников контртеррористических и миротворческих операций - всех, кто с честью исполнял воинский долг, проявляя мужество, несгибаемую волю и преданность Отчизне", - подчеркнул министр обороны РФ.

Фото: Сергей Гунеев/POOL/ТАСС
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По его словам, сегодня личный состав Вооруженных сил, продолжая славные боевые традиции предшественников, эффективно решает ответственные задачи по обеспечению безопасности нашего государства, защите его национальных интересов, демонстрирует образцовую боевую выучку и высокий профессионализм.

Сергей Шойгу пожелал военнослужащим, ветеранам войны, боевых действий и военной службы крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов в службе и труде на благо России.

Министр обороны РФ приказал 23 февраля в 21.00 по местному времени произвести артиллерийские салюты в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок.

Как в День защитника Отечества пройдет салют в Москве
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