Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества

Министр обороны России Сергей Шойгу издал приказ по случаю Дня защитника Отечества. В нем глава военного ведомства поздравил с праздником военнослужащих, ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, боевых действий и военной службы.

"В этот день мы вспоминаем героические страницы истории нашей страны, чествуем тех, кто в разные времена сражался за свободу и независимость Родины", - сказано в приказе. Там отмечается, что во все времена наши армия и флот надежно стояли на страже родной земли, храбро отражали удары врага. "Мы гордимся доблестью и героизмом ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, воинов-интернационалистов, участников контртеррористических и миротворческих операций - всех, кто с честью исполнял воинский долг, проявляя мужество, несгибаемую волю и преданность Отчизне", - подчеркнул министр обороны РФ.

По его словам, сегодня личный состав Вооруженных сил, продолжая славные боевые традиции предшественников, эффективно решает ответственные задачи по обеспечению безопасности нашего государства, защите его национальных интересов, демонстрирует образцовую боевую выучку и высокий профессионализм.

Сергей Шойгу пожелал военнослужащим, ветеранам войны, боевых действий и военной службы крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов в службе и труде на благо России.

Министр обороны РФ приказал 23 февраля в 21.00 по местному времени произвести артиллерийские салюты в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок.