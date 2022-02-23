СК РФ установил ответственных за применение запрещенных методов войны в Донбассе

Следственный комитет возбудил больше 400 уголовных дел на тех украинских военных, кто причастен к гибели мирных жителей Донецка и Луганска. В заявлении СК РФ, которое огласила официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко, сказано следующее:

- Украинская власть и представители военизированных формирований, пренебрегая нормами международных актов и договоров, продолжают уничтожать мирное население, не прекращая постоянные обстрелы населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик. Почти 8 лет жертвой этих массированных обстрелов из крупнокалиберной артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового вооружения становится мирное население, которое не участвует в вооруженном конфликте.

По словам Петренко, среди раненых - не менее 5500 мирных жителей. Более 2600 гражданских погибло. Уничтожено и частично разрушено более 2200 объектов гражданской инфраструктуры. И эти цифры неуклонно растут.

- Практически ежедневно нам поступает информация о гибели людей от украинских снарядов. Украинские силовики даже не гнушаются обстрелами школ, больниц, детских садов. Умысел на убийство жителей Донбасса очевиден, - говорит представитель СК РФ.

Сегодня на основе задокументированных фактов возбуждено и расследуется более 400 уголовных дел о событиях на территории Донбасса. В ходе следствия уже установлены конкретные лица - те, кто отдают преступные приказы, и те, кто их исполняет.

В настоящее время следствием установлена причастность к совершению этих преступлений 85 лиц из числа военнослужащих ВСУ и других силовых структур Украины. Информация об установлении и привлечении к уголовной ответственности таких лиц постоянно публикуется на сайте Следственного комитета России.

Вот список фигурантов уголовных дел.

Есть доказательства причастности к военным преступлениям бывших командующего военно-морскими силами ВСУ Игоря Воронченко; командующего военно-воздушными силами ВСУ Сергея Дроздова; командующего высокомобильными десантными войсками ВСУ Михаила Забродского; командующего силами специальных операций ВСУ Игоря Лунева; заместителя Министра обороны Украины Олега Шевчука; заместителя Министра обороны Украины Александра Дубляна; заместителей начальника Генерального штаба МО Украины Сергея Бессараба и Владимира Хижнего; начальника штаба - первого заместителя командующего сухопутными войсками ВСУ Сергея Наева; командира 34-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергея Шпанко; командира 128-й отдельной горно-пехотной бригады ВСУ Сергея Собко; командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Олега Гончарука; командира 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Андрея Гнатова; командира 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Владимира Кокорева и командира 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Максима Марченко. На них также лежит ответственность за гибель людей и разрушения населенных пунктов Донбасса.

Среди фигурантов - лица из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины, в том числе представители руководящего состава ВСУ. Так, командир 27-го реактивного артиллерийского полка Вооруженных сил Украины полковник Валерий Исмаилов причастен к организации обстрелов российской территории в июне-августе 2014 года. К совершению этого же обстрела также причастен командир 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Андрей Грищенко. Военнослужащий Сергей Заболотный привлекается за неоднократные обстрелы гражданской инфраструктуры. Командир 25-й бригады ВСУ генерал-майор Олег Микац отдавал приказы с целью полного уничтожения русскоязычных мирных граждан, проживающих на территории Луганской и Донецкой народных республик. Ведётся следствие в отношении командира 1-го батальона 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Михаила Прокопива, который осуществлял организацию в марте 2016 года артиллерийских обстрелов территории Донецка. За организацию обстрелов в апреле 2016 года контрольно-пропускного пункта ДНР "Еленовка" заочно привлекается командир 14-йотдельной механизированной бригады ВСУ Александр Жакун. Еще один обвиняемый - командир 19-й отдельной ракетной бригады Вооруженных сил Украины Федор Ярошевич по указанию вышестоящего командования Министерства обороны Украины отдавал обязательные для исполнения приказы о проведении прицельных пусков баллистических ракет из тактического ракетного комплекса "Точка-У" по объектам гражданской инфраструктуры Донбасса. Четверо мирных жителей, в том числе малолетний мальчик, погибли, ранения получили 5 взрослых и 1 несовершеннолетний, повреждены жилые дома, частично разрушено железнодорожное полотно.

Помимо этого командиры 1-го гаубичного артиллерийского дивизиона Виктор Юшко и 55-й отдельной артиллерийской бригады Сергей Брусов, командир 10-й отдельной горно-штурмовой бригады механизированных войск Вооружённых сил Украины Василий Зубанич, командир 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Гараз привлекаются за артиллерийские обстрелы мирных территорий и гражданской инфраструктуры, в результате которых гибли люди. Командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук принимал непосредственное участие в минометном обстреле мирной территории, когда погибли российские журналисты ВГТРК. Военнослужащие Олег Громадский, Дмитрий Делятицкий и Сергей Шаптала привлекаются к ответственности и за организацию обстрелов мирных граждан.

Среди фигурантов - не только силовики и военнослужащие, но также представители государственных структур Украины и высшего военного командования - как бывшие, так и действующие. Очевидны преступления бывшего заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко и бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, которые публично призывали к осуществлению террористической деятельности.

- Стоит сказать, что в отношении бывшего министра обороны и кандидата на пост президента Украины Гриценко уже вынесен приговор. Заочно он осужден к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима, - подчеркнула Петренко.

Бывший министр обороны Украины Валерий Гелетей и бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко также являются фигурантами уголовного дела, так как отдавали приказы с целью полного уничтожения национальной группы русскоязычных граждан, проживающих на территории Луганской и Донецкой народных республик. Это лишь часть фигурантов, которые причастны к совершению жестоких преступлений и привлекаются к уголовной ответственности Следственным комитетом России.

Российским следствием также привлекаются бывшие министр внутренних дел Украины Аваков и губернатор Днепропетровской области Украины Коломойский, председатель Верховной Рады Турчинов.

Следствием установлено, что в декабре 2013 года на территории Украины граждане этой страны Ярош, Тарасенко, Стемпицкий, Воронов создали и возглавили экстремистскую организацию "Правый сектор", деятельность которой запрещена на территории России. Получены неопровержимые доказательства совершения членами этой организации и националистического батальона "Азов" жестоких преступлений в отношении мирных граждан Донбасса.

Поименно известен и ряд наемников, вступивших в эти организации. Одним из последних фигурантов, дело в отношении которого направлено в суд, стал гражданин России Антон Королев - сторонник националистических взглядов. Еще в 2014 году с целью материального обогащения и пропаганды своих взглядов связался с украинскими националистами, после чего приехал на Украину и добровольно вступил в украинский националистический батальон "Азов". Там получил навыки обращения с оружием, взрывчатыми веществами, знания о военной стратегии и тактике. И в период с 2015 по 2019 год принимал непосредственное участие в боевых действиях на юго-востоке Украины в составе этого подразделения против сил народного ополчения ДНР, за что получал регулярное материальное вознаграждение.

Ранее заочно к лишению свободы осуждены граждане России Широбоков и Железнов, участвовавшие в боевых действиях в Донбассе в качестве наемников батальона "Азов", скрывающиеся в настоящее время от российского правосудия на территории Украины.

Еще один осужденный - Литвинов, который признан виновным в совершении на территории Украины разбойного нападения на гражданина России.

Судебный процесс над военными преступниками, жертвами которых стали мирные граждане, в том числе женщины и дети, обязательно должен состояться. Эти преступления подтверждаются доказательствами, имеющимися в распоряжении Следственного комитета, часть из которых нами ранее публиковалась. Выступая гарантом применения к виновным мер уголовно-правового воздействия, с целью реализации принципа неотвратимости наказания, Следственный комитет России продолжает устанавливать причастных к убийствам мирных граждан Донецкой и Луганской народных республик, чтобы рано или поздно они предстали перед правосудием.

Список фигурантов продолжает пополняться.