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Рубрика: В мире

СНБО Украины принял решение о вводе ЧП на всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей

Текст: Юрий Когалов

Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал введение чрезвычайного положения на всей территории страны, за исключением Донецкой и Луганской областей. Об этом, как передает УНИАН, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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По его словам, теперь соответствующее решение должна принять Верховная рада.

Введение режима ЧП предполагает усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства, ограничение движения транспорта, проверку документов у физических лиц, уточнил Данилов.

Он также обратил внимание, что в разных регионах могут быть приняты разные ограничения, в зависимости от решений местных органов власти.

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