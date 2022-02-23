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Стала известна причина смерти актера Олега Вавилова

Новости
    23.02.2022, 14:36
Текст:   Олег Усков

Причиной смерти советского, российского актера театра, кино и ТВ Олега Вавилова, скончавшегося вчера на 73-м году жизни, стало онкологическое заболевание.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на свой источник в медицинских кругах, уточнив, что информация пока предварительная.

"По предварительным данным, причина смерти - онкологическое заболевание", - цитирует агентство своего собеседника.

Олег Вавилов родился в Термезе, в Узбекистане, 8 января 1950 года. В 1967-м поступил в ГИТИС. На экранах - с середины 70-х: Юра Агапов в "Странной женщине", пан Збышек в "Кабачке "13 стульев", Харлан в "Конце Вечности", "Бедная Настя".

С 2004 года служил в московском Театре Сатиры.

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