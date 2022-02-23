Палата экономики Австрии призвала трезво оценить последствия антироссийских санкций

Россия является важным рынком для австрийской экономики. Не следует увлекаться жесткими ограничительными мерами, которые негативно скажутся на двусторонних экономических отношениях, заявил генеральный секретарь Палаты экономики Карлхайнц Копф.

По его словам, следует трезво оценивать санкционную политику ЕС в отношении России, последствия должны быть тщательно просчитаны. Нельзя причинять себе наибольший вред. Уже принятые Евросоюзом ограничительные меры в отношении Москвы за признание независимости провозглашенных республик ЛНР и ДНР скажутся на деловом климате.

"Все средства должны быть использованы для мирного урегулирования конфликта. Экономика может и будет по-прежнему играть роль строителя мостов", - цитирует Kronen Zeitung руководителя Палаты экономики.

По данным Палаты экономики Австрии, за первые семь месяцев 2021 года товарооборот с Россией, несмотря на пандемию, составил порядка 3 миллиардов евро. Прямые австрийские инвестиции в РФ составляют 4,6 миллиарда евро. Это позволило обеспечить работой около 50 тысяч человек.